Los anestesistas critican que Cabueñes sigue con la misma plantilla de hace veinte años

La situación «es insostenible». El servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Universitario de Cabueñes considera insuficiente el número de profesionales de guardia durante los fines de semana y los festivos. Son dos. Exactamente los mismos con que se contaba hace veinte años. Se queja el colectivo de que, sin embargo, en ese tiempo la demanda no ha dejado de crecer, que ahora hay más pacientes, en general, y de urgencias quirúrgicas, en particular. También ha aumentado la carga de trabajo en el área de obstetricia, de la unidad del dolor y de reanimación, añaden. A eso se suma que Cabueñes es ahora mismo centro de referencia para urgencias de servicios como cirugía vascular, urología, maxilofacial y ginecología de otras áreas sanitarias (Arriondas, Langreo y Mieres). La cuestión, denuncian, es que con los dos únicos anestesistas que trabajan durante los festivos y fines de semana, en caso de coincidir dos intervenciones de urgencia, el adscrito a reanimación se ve obligado a abandonar su puesto.

«Se está poniendo en riesgo la seguridad del paciente», advierten en una carta -la cuarta- que han remitido al gerente del Área Sanitaria V y que el Sindicato Médico (Simpa) ha difundido en su página web. «La situación es fácilmente subsanable», aseguran. El servicio de anestesiología y reanimación -que integran 25 especialistas- reclama que, para atender esta demanda creciente, es preciso que Cabueñes cuente durante los fines de semana y festivos con el mismo número de anestesistas de urgencias que en días laborables. Es decir, con tres.

Sin embargo, lamentan, que «desde la gerencia no hemos obtenido una respuesta satisfactoria» hasta el momento. «Siguiendo las viejas costumbres, parece no ser sensible a esta necesidad. No sabemos por qué. Si es que realmente no quiere ver esta realidad o si, aún dándose cuenta de ello, lo único que prima es lo económico, anteponiendo políticas de ahorro sobre lo que realmente debería primar». El colectivo habla incluso de llevar a cabo «iniciativas de presión» si no se toman medidas al respecto.

Sin esperas de seis meses

Se da la circunstancia de que el servicio de anestesia de Cabueñes tenía, el pasado mes de marzo, una demora media de 107 días para consultas. En cuanto a la lista de espera quirúrgica general de más de seis meses, el hospital consiguió acabar con ellas el pasado mes de abril.