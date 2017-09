El gijonés Miguel Millán, protagonista el musical 'Billy Elliot' en Madrid

Miguel Millán (Gijón, 2004) supo anticiparse a la llegada del tren y se preparó para cogerlo en marcha. «Un día, una chica me dijo que me podía apuntar al casting de 'Billy Elliot. El musical' y lo hice», cuenta este joven que a punto está de cumplir los 13 años y de estrenar el papel protagonista de la obra -el próximo 5 de octubre- sobre las tablas del Teatro Alcalá, en Madrid.

«No sé qué me vieron porque hice una coreografía que me salió fatal», recuerda ahora entre risas, al tiempo que confiesa que entonces, hace poco menos de dos años, «no sabía bailar. Nunca había hecho ballet, por ejemplo». «En el casting dimos importancia a que los aspirantes tuvieran formación de danza clásica, pero también seleccionamos a chavales por sus capacidades físicas o intelectuales, y ese es el caso de Miguel», explica David Serrano, quien se ha encargado de adaptar la obra y la dirige. «Le vimos posibilidades de aprender. Tanto él como Diego Rey, el 'Billy' de Jaén, no habían bailado nada en su vida y aquí están ahora, preparados para el estreno», continúa el director. Y es que el asturiano no es el único 'Billy' que compartirá su sueño de bailar con el público del Teatro Alcalá, pues el papel lo tiene repartido con otros cinco niños. «Los niños solo pueden hacer dos funciones a la semana, así que irán rotando y la semana anterior se decidirá qué día sale quién», explica el responsable.

No ha tenido que aprender solo. «Nunca había recibido clases de canto ni de baile. Empecé con el ballet en la Escuela de Billy Elliot hace ahora año y medio y me encantó. Ahí me aficioné, la verdad», confiesa Miguel Millán, quien, aunque nació en Gijón, lleva prácticamente toda su vida en Madrid, a donde sus padres se tuvieron que mudar por cuestiones laborales. La danza clásica, el claqué, las acrobacias, la interpretación, el clown y el canto fueron las asignaturas que tanto Miguel como los otros 'Billy' han tenido que reforzar durante los últimos 18 meses. «Han estado viniendo a la Escuela entre tres y cuatro horas de lunes a viernes y algunos sábados», explica Serrano. Y todo de forma gratuita. «Eso sí, han tenido que aprobarlo todo, porque, si no, no podían seguir con nosotros. Los que empezaron las clases no tenían garantizado un papel», concluye.

'Billy Elliot. El musical', una producción de SOM Produce, llega a España tras estar once años cosechando éxito en el West End de Londres y seis en Broadway y haber encandilado a más de diez millones de espectadores. Por eso, aunque el joven gijonés no había visto la película ni el musical, sí conocía la historia del niño que quería ser bailarín profesional pese a la negativa de un padre que no veía con buenos ojos que un niño se dedicara a la danza.

«Siempre me gustó el teatro», confiesa, y explica que participó en Madrid en el musical 'Priscilla' y que, cuando este recaló en el Jovellanos, como le pilló de vacaciones en Asturias, pudo representarlo donde más le gustaba, «en Gijón». Ahora, compartirá escenario con Natalia Millán, Carlos Hipólito y Adrián Lastra, entre otros. «Me siento muy cómodo trabajando con ellos», cuenta Miguel, que por el momento está, solamente, «un pelín» nervioso.