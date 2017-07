Aparicio, contrario a la creación de una comisión de estudio sobre Protección Civil

La oposición en bloque planteará, en la sesión plenaria del próximo día 17, la creación de una comisión de estudio no permanente sobre la conflictiva situación que atraviesa en la actualidad el servicio de Protección Civil en Gijón. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio, se mostró ayer, a título personal, contrario a esa iniciativa y considera que los informes que existen sobre el servicio son «contundentes».

En concreto, los cinco grupos de la oposición indicaron ayer que el área de Protección Civil se vino deteriorando en los últimos años, por lo que quieren que la mencionada comisión recabe información sobre el servicio desde 2011, analizar los informes en los que el gobierno local basó su decisión de reorganizar totalmente la Agrupación de Protección Civil, recabar información sobre el nuevo modelo propuesto por el Ayuntamiento y valorar alternativas que mejoren los resultados. Estos asuntos se analizarán en una comisión extraordinaria que se celebrará el viernes.

Esteban Aparicio explicó que, a la espera de lo que decida al respecto la Junta de Gobierno, piensa que los partidos de la oposición se están basando en una normativa derogada de 1985, cuando hay otra de 2015, además de que se centra en un supuesto «incierto», que es que nadie sabía «nada de nada».

«No le encuentro justificación», aseguró sobre la creación de esa comisión de estudio, y explicó que los informes de la Policía Local gozan de presunción de veracidad legal, por lo que recordó que no es la Policía la que debe demostrarlo. Por otro lado, señaló que los informes de los restantes servicios municipales gozan, al menos, del principio de «neutralidad». Aparicio concretó que el informe de Intervención Municipal habla de incumplimientos del convenio de Protección Civil de 2016, como con la geolocalización de los vehículos, a lo que ha sumado que para los técnicos había gastos que no eran justificados.

Es más, apuntó que desde su punto de vista de abogado mercantil no encuentra justificación a una serie de papeles que presentan sobre los gastos y que no acreditan que se haya destinado el dinero a donde se tenía que destinar. Aseguró que con el nuevo modelo, los gastos se aplicarán a Protección Civil y no a personal o administración.

«Si está blanco sobre negro, ¿qué más quieren ver? ¿Los contratos de la gente que vino aquí a defender la posición de Vaema, no de los voluntarios, porque son cargos de Vaema y cobran de Vaema?», se preguntó el concejal con respecto a la actitud de la oposición, que considera está «muy mal informada». «Blanco y en botella, suele ser leche», concluyó el concejal de Seguridad Ciudadana.