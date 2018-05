«Apunta el nombre de Heriberto Reyes por si me pasa algo» Martes, 8 mayo 2018, 02:55

Uno de los relatos más esperados era el de Rosalía, exnovia de la víctima, quien ha reconocido que Bernardo le mantenía al tanto de sus viajes pese a no estar juntos. Le constaba, según explicó, que había contraído una deuda con 'Yoni' y que, a causa de ello, tenía que trabajar de 'melero' para el en reiteradas ocasiones. Durante su intervención apuntó a 'Yoni' como la principal preocupación de su exnovio. «En varias ocasiones me dijo: 'Apunta este nombre, Heriberto Reyes. Por si me pasa algo...'», relató durante el juicio Rosalía.

La joven, que compareció en la vista a través de una videoconferencia desde Asturias, afirmó que la víctima llevaba tiempo tratando de abandonar el trabajo al que se había visto obligado a dedicarse. El 8 de julio, según precisó, recibió una llamada de él comentándole que se encontraba mal, que le dolía el estómago, y que iba al baño y sangraba con asiduidad. Finalmente, le llegó una última frase desde el teléfono de Bernardo, pero se dio cuenta de que no era suya porque él no solía expresarse de esa manera.