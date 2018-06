«Arcelor deberá invertir cuatro millones para plantar árboles en su perímetro» David Alonso, el pasado viernes, en la plaza Mayor. / ARNALDO GARCÍA David Alonso Medina, concejal de Xixón Sí Puede: «¿Los aparcamientos disuasorios utópicos? Más utópico era pensar que la gente iba a dejar de fumar en los bares y se acabó produciendo» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 1 julio 2018, 01:11

David Alonso asegura, a modo de chascarrillo, que en su propia casa le ven «más descansado» ahora que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) ha dado otro paso relevante hacia su aprobación definitiva. Incansable defensor de la búsqueda de grandes consensos en los proyectos estratégicos para la ciudad como el PGO, el plan de vías y el área metropolitana central, afirma que ha habido «muchos momentos críticos» durante la tramitación del nuevo plan general por la propia complejidad del documento. Sostiene que el plan urbanístico «contiene muchas ideas políticas», pero que el éxito en Gijón ha sido «saber sacarlo de las guerras políticas» en aras del consenso.

-¿Qué opina de que desde el equipo de gobierno de Foro se reconozca su sello personal en el PGO aprobado de forma provisional?

-Me siento halagadísimo porque lo interpreto como un reconocimiento a todo el trabajo de base que se ha hecho. Simplemente hice todo lo que estuvo en mi mano por una doble responsabilidad, política y social, porque no se podía seguir en la situación en la que estamos.

-¿Considera que el documento tiene flancos débiles que puede facilitar su anulación en los tribunales?

-Este plan general tiene todos los informes jurídicos, técnicos y económicos, además de todo el consenso social necesario, para que no sea así.

-¿De qué aspecto se siente más orgulloso de lo recogido en el plan urbanístico?

-De que haya 2.600.000 metros cuadrados menos de suelo urbanizable. El suelo es un espacio finito y aunque Gijón es un municipio grande no por eso tenemos que despilfarrarlo. Estoy tan contento de lo que está incluido en el plan como de lo que no. También estoy orgulloso de la inclusión del parque del Rinconín, las zonas ambientalmente protegidas, los aparcamientos disuasorios... y, sobre todo, de haberle dado una vuelta al documento de prioridades y haber contribuido a hacer el plan general más social, más amable y más verde.

-¿Nunca estuvo a favor de expropiar el edificio del Rick's para que no interfiriera en la playa verde?

-No. El plan de El Rinconín (PERI-11) condensa un poco en esos 40.000 metros cuadrados lo que es el urbanismo de Gijón. Te encuentras con edificios de dudosa calidad como es el del Rick's, pero no puedes hacer nada con eso. Hay gente que lícitamente vive y ocupa esos espacios y que está ahí integrada en la ciudad. Con la foto fija actual que tenemos de la zona del Rick's queremos mejorar lo que hay. Mantenemos lo que existe y tenemos que respetar las propiedades de suelo, pero lo que planteamos hacer es darle una vuelta de tuerca y en vez de hacer más pisos desarrollar un enorme parque en ese frente marítimo. Está bien poner allí una gran zona verde para que todos los gijoneses amplíen el paseo por el Muro. Ése es el objetivo y también acabar eliminando el tráfico rodado por esa zona, para pasar del parque al mar directamente. Esto que parece una tontería no lo es cuando tienes niños pequeños o problemas de accesibilidad.

-Áreas ambientalmente protegidas. ¿Cuánto tendrá que invertir Arcelor para plantar árboles dentro del perímetro de su factoría?

-Como máximo deberá invertir entre 3,5 y 4 millones de euros. Un millón aproximadamente por cada una de las cuatro fases.

-¿No tendrá así la empresa una excusa para incumplir o dilatar en el tiempo su plan de mejoras ambientales en las factorías asturianas?

-No, porque es ella misma la proponente. A mí me hubiera gustado que fuera más superficie de recuperación ambiental, pero al aceptar su propia alegación son ellos los que van a tener que hacerse eco del cumplimiento. Aspirábamos a más, al final entendemos lo que supone Arcelor en el municipio y dejamos que sean 61,5 hectáreas en cuatro fases, pero es la propia empresa la que se compromete a que lo va a poder hacer en cuatro años. Plantar árboles es una forma de solucionar algunos de los problemas que tiene Arcelor.

-Aparcamientos disuasorios. ¿Dónde estarán, cuál es su coste y cuándo empezará a ponerse en uso?

-Son sistemas generales que están en todas las entradas de la ciudad, desde Contrueces a Viesques. Desde el momento que salga el texto refundido aprobado en el BOPA, es uno de los elementos que habrá que empezar a implementar, aunque no todos a la vez. Los recoge tanto el PGO como el Plan de Movilidad. No hay un coste exacto. Van de los 10.000 a los 45.000 euros, pero son inversiones para la ciudad. Por sí mismos no van a hacer nada pero sí traerán cambios importantes engarzados al plan de vías, a que se incentive una nueva forma de movilidad, a que se invierta en un transporte público accesible y eficiente...

-¿No suena todo muy utópico?

-Era más utópico pensar que la gente iba a dejar de fumar en los bares y se acabó dando. Estos aparcamientos no son caprichos de políticos.

El peaje por el consenso

-¿La presencia de urbanizables como Cabueñes o el Infanzón ha sido un peaje que ha pagado Xixón Sí Puede en aras del consenso?

-En parte sí. Yo no voy a salir como hacen PP y Ciudadanos a decir que si en 2019 cambia la mayoría política promoveré tal o cual modificación puntual para quitar lo que no me gusta. Lo recogido en el plan se supone que sale de un consenso y hay que respetar los consensos políticos, porque cuesta mucho llegar a ellos. Romperlos no es buena señal y decir que los vas a romper es peor señal aún.

-En la parcela de Naval Gijón no habrá finalmente pisos, pero sí se podrán abrir hoteles.

-Sí, pero serán pensiones y pequeños hoteles en planta baja vinculados al desarrollo industrial que se va a dar ahí. No serán los grandes negocios hoteleros de la zona del Piles. Yo quiero que si se abre ese frente marítimo lo disfrute la gente que vive desde siempre en El Natahoyo, la que sufrió el desarrollo industrial de esa zona. Se trata de evitar la gentrificación, que otros perfiles con un poder adquisitivo alto se adueñen de la zona.

-¿No ha habido cierto sesgo ideológico en todo lo relativo a cómo queda la ordenación de la zona de los astilleros y el Tallerón?

-Sí es cierto que hay un sesgo ideológico de izquierda, pero ha sido para preservar el desarrollo industrial de esa zona, para que no se convierta en un foco de especulación urbanística.

-¿Está satisfecho con el resultado de la ordenación de la zona rural?

-Creo que el acierto está en que hemos hilado las dos sensibilidades que hay para que no choquen y casen como un puzzle. Por un lado el desarrollo de la gente que habita en la zona rural y por otro el de la gente que habita y usa la zona rural para usos agrarios y productivos.

-Dijo una vez que Xixón Sí Puede iba a conseguir que el PGO no tuviera apellidos. ¿Misión cumplida?

-Así es, pero me gustaría sin embargo que fuera recordado por un nombre, el del plan de El Rinconín. En este caso es un diminutivo en la ciudad de los aumentativos.