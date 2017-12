Ardura sostiene que el PSOE «no ha variado su postura» sobre una moción Iván Fernández Ardura. / CITOULA Asegura que los criterios para abrir conversaciones pasarían por la ejecutiva local y recuerda que «lo lógico y normal» sería un candidato socialista M. MORO GIJÓN. Lunes, 4 diciembre 2017, 01:05

El nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Fernández Ardura, trató ayer de frenar la incipiente rebelión en el grupo municipal por discrepancias internas sobre la forma en que debe afrontarse a estas alturas de mandato el debate sobre una hipotética moción de censura para desbancar a Foro. Para ello se cuidó de matizar y aclarar sus declaraciones del pasado viernes en la Casa del Pueblo en las que se mostró favorable a abrir conversaciones con Xixón Sí Puede e IU para explorar, si fuera posible, el desalojo tardío de Carmen Moriyón al frente del gobierno local.

Después de que el portavoz en el Ayuntamiento y expresidente de la gestora local, José María Pérez, le reprochase no haberle trasladado su postura a favor de negociar «sin líneas rojas» con las otras dos formaciones políticas de la izquierda, Ardura se apresuró a explicar en un comunicado los pasos que se van a dar de ahora en adelante en relación con esta cuestión para no levantar más ampollas entre los concejales no 'barbonistas'.

«Como secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón quiero informar, tanto a los militantes de nuestro partido como a la opinión publica, de que no se han iniciado a día de hoy el contacto con el resto de fuerzas políticas gijonesas», indicó para cortar posibles suspicacias sobre este asunto. Y ligado al punto anterior se comprometió a que «los criterios que con los que se establezcan estas relaciones -con Xixón Sí Puede e IU- pasarán por el órgano competente, la comisión ejecutiva de la agrupación local (donde son miembros natos los siete ediles».

Ante la recriminación de Pérez referida a su defensa de conversaciones con XSP e IU sin vetos ni líneas rojas , el nuevo secretario general socialista matizó sus palabras del viernes en la Casa del Pueblo. «No se ha fijado ningún cambio de posición respecto a una posible candidatura a la Alcaldía de Gijón respaldada por varias fuerzas políticas. Los y las socialistas seguimos entendiendo como lógico y normal que sea encabezada por la fuerza que haya obtenido más votos», remarcó. Esta idea, la de que el PSOE debería ser quien liderase una hipotética moción de censura si se dieran las condiciones de un acuerdo tripartito, ya la expresó con anterioridad Ardura.

Y para reafirmar el cambio que abandera la nueva dirección de su partido, en consonancia con la transformación del partido en España con Pedro Sánchez y en Asturias con Adrián Barbón, concluyó su comunicado de la siguiente forma: «La comisión ejecutiva que represento es garante en base a los compromisos adquiridos ante la militancia de que los acuerdos que se adopten en esta materia pasarán por la aprobación de nuestros afiliados».

Cuestión de «adaptación»

El comunicado de Ardura fue comentado en redes sociales con varias muestras de apoyo público al nuevo secretario general. Entre ellas, la del exconsejero de Sanidad Faustino Blanco, quien valoró que el escrito «evidencia que no hay enredo desde el equipo directivo. Cuesta la adaptación de algunos a la nueva realidad, pero es cosa de tiempo».

Las dos formaciones políticas con las que la nueva dirección socialista quiere reconducir relaciones ya están en clave electoral para acceder a la Alcaldía probablemente en confluencia, pero a partir de 2019. El nuevo órgano de dirección de IU ya ha pedido reunirse con el equipo de Ardura. En el arranque de la campaña de primarias de Podemos Asturias, el sábado en Pumarín, se comentó que el portavoz socialista José María Pérez se había situado, con sus reproches a Ardura, «en el centro del problema del PSOE gijonés».