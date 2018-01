El área de Gijón aportó un tercio de las 41.788 donaciones de sangre de la región En 2017 hubo 11.434 donantes, un 3% menos que el anterior LAURA FONSECA GIJÓN. Domingo, 14 enero 2018, 01:07

Un tercio de las 41.788 donaciones de sangre logradas en Asturias en 2017 provinieron del área de Gijón. Los donantes gijoneses, junto a los de Carreño, Gozón y Villaviciosa, aportaron 11.434 unidades de hemoderivados. Aunque la cifra es algo menor a la obtenida un año antes (en concreto, un 3% menos), supuso un 27% de la hemodonación regional, que también bajó. La campaña en favor de la donación que cada año acoge la Feria de Muestras durante el mes de agosto suele suponer un importante balón de oxígeno para reponer las neveras del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, de ahí que el área de Gijón aporte un importante número de bolsas de plasma y resto de productos sanguíneos.

Según datos aportados por la Hermandad de Donantes de Gijón, de los 11.434 personas que el pasado año dieron sangre, 932 lo hacían por vez primera. A lo largo de 2017, la cifra de donantes descendió sensiblemente. Hubo 349 menos.

EL COMERCIO, como lo viene haciendo desde hace algunos años se sumará una vez más a la campaña de donación del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. Este lunes, día 15 de enero, la unidad móvil permanecerá apostada a la puerta del periódico, de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Los trabajadores del diario participarán en la campaña 'Que no se diga que no tienes sangre en las venas' y se acercarán a donar. EL COMERCIO extiende la invitación a participar a todos los vecinos de la ciudad que quieran aportar su granito de arena y permtir así mantener las neveras del Centro de Sangre y Tejidos con las reservas idóneas para garantizar la actividad quirúrgica y sanitaria en los hospitales. El año arrancó de forma complicada en lo que a donaciones de sangre se refiere debido a que la epidemia de gripe redujo de forma sensible el número de personas que se acercaron a donar a los diferentes puntos habilitados.