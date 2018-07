«La arena solo la piso para ir al agua» María Antonia Vega es una fija de la Escalerona. / PETEIRO Gijonesa de el Carmen y antigua emigrante en Venezuela, su sitio está en plena Escalerona, donde «el mar no llega a mojarte la toalla» P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Jueves, 5 julio 2018, 03:29

En cualquierdía de máxima afluencia en la playa -ayer no era el caso- la marea sube y corren metros las toallas para no dejarse pillar por el agua. Con cada nuevo y pequeño tsunami, la superficie de arena en torno a la escalera 3 se reduce; tomar el sol, plácidamente arrepanchigados, se convierte en una actividad de máximo estrés para algunos bañistas desprevenidos. María Antonia Vega contempla casi cada día el revuelo sin inmutarse. A ella nunca le mojará una olona su toalla. Pertenece a esa clase de habituales que optan por solazarse desde un lugar cómodo y seguro, con sombra natural si le apetece y fuera del alcance de los proyectiles de arena que disparan enredando por aquí y por allá críos de todas las edades, incluidos los que ya van siendo 'mayorinos', para esas y otras chiquilladas.

«Este es mi sitio. No me muevo de aquí a no ser para darme un chapuzonín», afirma desde su tribuna de primera, en un peldaño con respaldo de la mismísima Escalerona. Su ubicación privilegiada la dispensa además del engorro de llenarse los pies de arena a la hora de marchar: «No la piso prácticamente más que para meterme en el agua y salir a secarme», explica con una sonrisa esta gijonesa del barrio de el Carmen: «El barrio de 'El Presi', no puedo ser de más pura cepa», apostilla orgullosa de haber vivido su infancia en las calles que vieron nacer al gran José González. También ella recuerda con emoción al intérprete de 'Ai, Xixón de mis amores' y de 'Xilguerín parleru', aunque la singular dieta de este último consistiese en flores del campo y «arenines del mar». Y es que María Antonia tampoco tiene nada personal contra el 'sable' de San Lorenzo. Simplemente prefiere pisarlo en la mínima medida. Los peldaños de la escalera más célebre de nuestro arenal son el lugar perfecto para mantener esa bienavenida convivencia con la materia básica de la que está compuesto.

Turrarse al sol tampoco está entre sus predilecciones a la hora de venir a disfrutar de un día de playa. Lo expresa con toda sinceridad: «Lo mío no ye estar ahí tirada y acabar como una croqueta». A su lado siempre, compartiendo estas jornadas de baño y refresco, su esposo Marino, que llega ahora -mientras mareamos un poco a María Antonia con nuestras impertinencias- de probar la temperatura del agua y se mantiene en un prudente segundo plano. Ambos llevan toda una vida juntos. La suya les llevó a dejar su Gijón del alma para irse a Venezuela, como tantos asturianos de su generación. Regresaron hace más de dos décadas: «Cuando llegó esi demonio», especifica ella y nos parece percibir en el gesto con el que lo acompaña, la boina ladeada del comandante Chávez. «Aquello ahora está imposible. ¡Quién lo vio y quién lo ve!», exclama con un nuevo ademán -ahora muy claro- de que mejor cambiar de tema.

«Cuando era pequeñina bañábame desnudina, ahora que soy mayor hágolo en bañador»

«Mira, por favor, ¡qué saláu!», dice María Antonia apuntando con la barbilla hacia un pequeño constructor de castillos de arena. Es la prueba de que nada tiene contra ella, aunque prefiera no pisarla a no ser para darse un chapuzón. Le gustan los niños, esos locos bajitos de Serrat que alegran el mundo. Nos habla de su infancia en verso («A veces me da por ahí») y con chispa: «Cuando era pequeñina/bañábame desnudina/Ahora que soy mayor/hágolo en bañador». Y frente a La Escalerona, «donde el mar no moja las toallas».