Oda a la arqueóloga de las Termas Fernández Ochoa agradece la sorpresa a los asistentes. / A. FLÓREZ Compañeros, alumnos y amigos homenajean a Carmen Fernández Ochoa tras su retirada de la docencia LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 8 junio 2018, 03:16

«Me dijeron ven a ver una cosa nueva, pero vosotros no sois nuevos». Carmen Fernández Ochoa no se imaginaba el homenaje que le esperaba en el interior de las Termas Romanas y no pudo contener la emoción al ver allí a amigos, colegas y exalumnos. «No puedo ni hablar», confesaba, minutos antes de emocionarse aún más al ver una fotografía suya de 1987 frente a las excavaciones que dirigía bajo el nombre Gijón Romano.

«Estamos aquí para celebrar tus treinta años de esfuerzo, sabiduría y buen hacer», comenzaba Raquel Huergo, directora de la Fundación Municipal de Cultura, quien destacó la importancia que tuvo la homenajeada en la recuperación y ampliación del patrimonio histórico de Gijón con los museos de las Termas, la Campa Torres y la Villa Romana. «Pusiste luz donde todo era oscuridad, reescribiste nuestra historia y le diste reconocimiento nacional e internacional. Gracias por tu dedicación y pasión. Gijón siempre será tu casa para continuar investigando», concluyó Huergo.

Su buen amigo, Avelino Gutiérrez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, hizo un recorrido por sus investigaciones comunes y no dudó a la hora de afirmar que «'Melus' convirtió esta ciudad en un referente» dentro y fuera del país. «Eres una gran persona y eso es lo que nos ha hecho seguirte por cualquier camino que nos marcaras», destacó Gutiérrez. Con la humildad que la caracteriza, Fernández Ochoa negaba con la cabeza y aseguraba que las palabras de su amigo eran «inmerecidas», aunque no pudo evitar emocionarse. No obstante, el momento más conmovedor llegó con las palabras de uno de sus más preciados exalumnos, Fernando Gil. «Maestra, hoy hablo en representación de tus muchos discípulos, aunque yo soy el más afortunado por haberte tenido a mi lado treinta años. Siempre has sido fiel, leal y supiste tener el amor y la paciencia de esperarnos», relató Gil arrancando las lágrimas de 'Melus'.

Vídeo de los hallazgos

El homenaje abrió puertas al pasado con un vídeo que mostraba los primeros hallazgos en las termas con la propia Fernández Ochoa de narradora. No pudo contener la risa al verse en las excavaciones años atrás. «Todo esto ha sido tan inesperado. Siento que Gijón es mi ciudad. Los mejores años de mi vida han sido aquí, aunque también hubo momentos difíciles», confesó 'Melus', quien recordó la emoción que sentía al planificar nuevos proyectos. «Esta ciudad forma parte de mi biografía. Aunque soy de Navia, en Gijón encontré el apoyo que tanta falta hacía en aquellos años», destacó.