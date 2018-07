La asamblea de Podemos solo apoya una moción de censura que no encabece el PSOE 00:47 Mario Suárez saluda a Daniel Ripa al inicio de la asamblea celebrada en el colegio Jovellanos, con un centenar de asistentes. / DANIEL MORA El secretario general de los socialistas, en vísperas de un encuentro entre los tres grupos, cree que esa postura «complica bastante» el acuerdo IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 4 julio 2018, 03:58

'Sí' a la moción de censura, pero 'no' a un candidato del PSOE. Es el resultado de la asamblea celebrada ayer por Podemos en el colegio Jovellanos, que refrenda la posición adoptada la semana pasada por el consejo ciudadano salido del reciente proceso de primarias. La cita tuvo lugar un día después de que IU presentara una batería de propuestas «para un gobierno de cambio» y en la víspera de una nueva reunión entre los tres grupos de la izquierda municipal para abordar las posibilidades de un acuerdo que desaloje de la Alcaldía a Carmen Moriyón. El secretario general de los socialistas, Iván Fernández Ardura, consideró ayer que esta decisión «complica bastante» la posibilidad de alcanzar un punto de encuentro y recordó que su partido siempre ha defendido que «lo lógico y natural es que la candidatura la lidere la lista más votada». No obstante, pidió esperar a la reunión a tres bandas de de esta tarde «para ver qué nos trasladan».

La propuesta de apoyar una moción de censura solo si está «pilotada desde el espacio político de Unidas Podemos» tuvo 63 votos a favor y 17 abstenciones, en una asamblea que contó con la participación de un centenar de personas y con la presencia del secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa. Varios asistentes, entre ellos la concejala Verónica Rodríguez, quien lideró en las primarias una candidatura alternativa a la de Mario Suárez del Fueyo, no votaron al entender que no era lugar para ello y que en su lugar debería haberse celebrado una asamblea de Xixón Sí Puede, en la que también tuviera cabida Equo. Suárez argumentó que «el ámbito de inscritos en Xixón Sí Puede es diez o quince veces más reducido que el de Podemos», a lo que añadió que en la comisión negociadora que hoy acudirá a la Casa del Pueblo al encuentro con el PSOE e IU también participará gente de Equo.

Durante la asamblea, que se prolongó hora y media y en la que llegaron a tomar la palabra veinticuatro personas (casi una cuarta parte de los presentes), hubo fuertes críticas al portavoz municipal socialista y a su partido, con calificaciones como «casposo» y reproches tanto a sus tres décadas de gobierno en la ciudad, con «chiringuitos» y «pufos», como a su papel en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, «con la abstención del javierismo y el susanismo, que tiene a José María Párez como representante en Gijón». Pero también fue objeto de continuos dardos el líder de IU, Aurelio Martín. El primero le llegó del propio Mario Suárez del Fueyo, quien llegó a calificar la moción de censura de «mediática», destacando que IU la presentó a la prensa antes que a los dos partidos con los que debía negociarla, y recordó que «la misma persona que la presenta, hace un año y medio dijo que se había acabado el tiempo para ella y ahora reaparece convencido de que en nueve meses sí se pueden hacer cosas». Consideró que, además de pretender «confrontar sobre quién es la auténtica izquierda y quién quiere echar a Foro», detrás «hay otra cuestión colateral, que es romper la confluencia Unidas Podemos».

Varios intervinientes siguieron ese mismo hilo. Como David Posada, exmilitante de IU, quien consideró que su antiguo partido «ha lanzado un torpedo a la línea de la flotación de la confluencia, porque quien lo lidera no está a favor de ella». La concejala Estefanía Puente instó a Aurelio Martín «a dejarse de juegos de trileros y ser valiente para dar un paso adelante y proponerse como candidato, ya que dice que el alcalde va a ser 'de paja'». Y también su compañero en el grupo municipal, David Alonso, señaló cómo a pesar de haber acordado con IU «muchas cosas» a lo largo del mandato, «la forma en la que han llevado a cabo esto no me parece la más adecuada para tener un debate como el que se debe tener».

Negociar «de tú a tú» con IU

Para el histórico sindicalista de Naval Gijón Balbino Cano, la iniciativa de IU «fue una puñalada a Podemos para situarlo en la posición de tener que decir dos veces 'no' a una moción de censura, pero también una puñalada trapera al PSOE de Adrián Barbón, porque lo de ellos toda la vida ha sido pactar con Javier Fernández». La líder vecinal Carmen Vega señaló que «nadie parece acordarse de quién es Aurelio Martín», destacando que «ha estado en puestos de responsabilidad en el Gobierno regional cuando se aprobaron la estrategia energética que permitió construir la regasificadora de El Musel, la ZALIA y el plan especial de Roces, que fue un timo».

Álex Zapico apuntó que «IU debe decidir si quiere estar a nuestro lado o seguir siendo la muleta del PSOE» e instó a abrir una negociación en exclusiva con esa formación, «de tú a tú», antes de incorporar a la misma a los socialistas. «Si no quieren, que expliquen a su electorado por qué no hay un cambio en Gijón». También Cándido González Carnero, tras señalar que la moción de censura «es para dinamitar el acuerdo de Unidas Podemos» y considerar que con él Aurelio Martín «nos metió un gol por la escuadra», abogó por «hacer una propuesta de gobierno a IU, que es el acuerdo que hay en el marco estatal». El líder sindicalista, quien aseguró que «me cortaría las venas antes de votar a Josechu (José María Pérez) como alcalde», advirtió de que «el gobierno de Foro no merece seguir ni un minuto en el Ayuntamiento».

Rafa Velasco, uno de los representantes en el consejo ciudadano de la candidatura alternativa a Mario Suárez, recordó que hace dos años un grupo de militantes ya plantearon sin éxito plantear una moción de censura pilotada por Xixón Sí Puede e IU. «El problema es que no creemos en ella. Hoy estamos haciendo una votación en la clave de 'quemarnos lo menos posible', y al final vamos a quemarnos más. El problema no es la moción de censura, sino las elecciones de 2019. Y lo votado hoy nos aleja de la capacidad de influir para hacer un gobierno de cambio en Gijón. Dentro de un año vamos a tener un nuevo escenario donde probablemente seamos más débiles. Y nos preguntaremos por qué hemos llegado a eso».

En la misma línea se manifestó Xosé Nel Azcano, quien se preguntó «cómo vamos a explicar a nuestros votantes y conciudadanos que hemos permitido seguir gobernando a Foro, que es la extrema derecha del PP. Yo tengo todas las motivaciones para no votar al PSOE, pero o aprobamos una moción de censura en la que traguemos con ello, o seremos cómplices de que Gijón siga gobernada por un reducto fascista. Hay que desbancar a Foro, con todas las coaliciones con las que se pueda».

La concejala Verónica Rodríguez, líder del sector crítico, defendió que Unidas Podemos pilote la moción de censura. No obstante, recordó que «la situación ahora no es la misma que en 2015, sino que estamos en un momento de emergencia. Plantear la moción de censura en clave de un gobierno de cambio sería engañarnos, porque en nueve meses no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer en este tiempo es salvar las naves de cara a 2019, para poder tener entonces una situación mejor para intentar de verdad ese gobierno de cambio». La edil consideró que «si IU nos quería hacer una trampa, estamos cayendo en ella» y advirtió de que con el acuerdo adoptado ayer por la asamblea «estamos favoreciendo el distanciamiento y la ruptura». Pidió hablar antes que nada «de programa» y añadió que, más allá de la postura adoptada ayer sobre cómo orientar la negociación, la última decisión sobre el apoyo o no a una moción de censura debe ser sometida a «una consulta de los inscritos».