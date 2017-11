«En la asamblea del sábado los socios decidimos el Grupo Covadonga del futuro» Antonio Corripio, en las instalaciones del Grupo. / JOAQUÍN PAÑEDA Antonio Corripio, Presidente del Grupo Covadonga: «Comprar La Torriente es una oportunidad única y estratégica para el club porque es la única finca colindante, pone en valor la ya adquirida y su dueño quiere venderla» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 27 noviembre 2017, 01:00

Los socios del Real Grupo de Cultura Covadonga tendrán que tomar el próximo sábado una decisión importante. Se trata de la compra de 4.726 metros cuadrados de la finca La Torriente (los restantes 4.712 fueron adquiridos en 2015), por 1.350.000 euros. La junta directiva está organizando reuniones con los socios para explicar los detalles de la operación, pero varias son las dudas que asaltan a los grupistas, máxime teniendo en cuenta que el jardín de dicha finca está protegido en el catálogo urbanístico y que se prevén cambios en los usos en el futuro Plan General de Ordenación.

El que tanto el catálogo como el PGO estén en proceso de modificación aumenta esa confusión. El presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio, trata de aclarar todos esos extremos con vistas a la decisiva asamblea que se celebrará el próximo sábado, a las 11 horas, en el Pabellón Braulio García.

-Actualmente, el jardín de La Torriente está protegido. ¿Se puede hacer algo en la finca?

-El catálogo vigente a día de hoy, dado que el nuevo está en aprobación inicial, califica el jardín como protegido, pero eso no significa que no se pueda edificar. No es incompatible que esté calificado con que se pueda edificar. El nuevo catálogo está en tramitación y presentamos unas alegaciones indicando que el jardín no merece ninguna protección porque no había ningún elemento digno de ser protegido.

-En la memoria del nuevo catálogo ya hay algún cambio...

-Se quita la calificación como jardín protegido de toda la finca.

-¿Por qué?

-El Ayuntamiento tuvo varias sentencias judiciales que anularon la catalogación de varios jardines de Gijón y vio que en La Torriente no había nada digno de protección por lo que extendió los efectos de esas decisiones judiciales a la finca. Pero que aún no esté aprobado el nuevo catálogo urbanístico no significa que no se puedan hacer usos, sino que hay que compatibilizarlo con una serie de limitaciones.

-¿Por qué no hacen uso ya de la parte de la finca de la que el Grupo es propietario?

-Porque está catalogado y una de las limitaciones que se marcan es que no podemos cerrar esa parte para separarla del resto de la finca, porque el jardín es todo, tanto lo del Grupo como lo que pretendemos comprar. Sí lo podríamos utilizar, pero esa limitación es muy importante.

-Con la compra del resto, la cosa cambiaría...

-Buena parte de estas limitaciones se desvanecen, porque, aunque esté catalogado, ya tendríamos la parcela completamente cerrada. Una idea importante es que la adquisición de la parcela no solo supone adquirir un terreno colindante con el Grupo sino que pone en valor la parte que ya tenemos. Además, ya hay un acto propio del Ayuntamiento diciendo que no tiene la catalogación como jardín.

-Otra duda que surge es el aprovechamiento urbanístico que pueda tener La Torriente...

-A fecha de hoy, el vigente es el Plan Rañada, de 1999, que clasifica el terreno de uso de equipamiento deportivo. El Plan General de Ordenación que está en tramitación lo califica como residencial compatible con equipamiento deportivos. Ahora mismo, si nos acomodamos tanto al plan vigente como al nuevo para hacer una obra, el Ayuntamiento nos va a autorizar a construir, pero solo como equipamiento deportivo. Ahora se pueden construir 3.199 metros cuadrados, pero vamos a presentar alegaciones para ver si logramos un mayor aprovechamiento en cuanto a equipamiento deportivo.

-¿Qué supone para el club esta inversión?

-Es la única parcela colindante que existe con el Grupo. Pero además es que somos propietarios de la siguiente y tenemos muchas limitaciones en ella. Comprando 4.500 metros cuadrados hacemos colindantes 9.000. Es un anhelo no solo de esta directiva, sino también de directivas anteriores. Es una oportunidad que no debemos dejar escapar. Este sábado los socios decidimos el futuro del Grupo. Es una oportunidad única, absolutamente estratégica para el futuro del club, porque es la única colindante, pone en valor la otra mitad y a día de hoy tenemos la voluntad del vendedor de querer venderla.

Dos oportunidades perdidas

-¿Es la única colindante?

-Sí. Ya perdimos dos oportunidades de expandirnos: el canódromo y la finca de Viesques.

-Si se aprueba la operación, ¿qué podrán hacer con ese terreno?

-Lo que gana el Grupo no es solo la finca de La Torriente, sino también el actual aparcamiento y la zona hasta la entrada, que dentro de un tiempo será por otro lado. Son casi 20.000 metros cuadrados, con lo cual se podría hacer una reordenación completa del Grupo, con un plan director. Por eso decimos que este sábado decidimos qué queremos que sea el Grupo del futuro.

-Quedaría la calle de entrada, que es municipal...

-Es un bien de dominio público. Si somos propietarios de todo, ya no tendrá ningún sentido. Lo suyo es que se desafecte por el Ayuntamiento, deje de ser dominio público, pase a ser un bien patrimonial y lo podamos comprar o permutar.

-Viendo la operación en su conjunto, no parece tan caro pagar por esta parcela casi el doble que por la parte de la que ya son propietarios...

-Confundimos valor con precio. Además, las condiciones de venta del anterior propietario con el de ahora son completamente distintas. La anterior parcela se compró a una empresa en liquidación, que no es la situación actual. En este caso, se hizo un tasación que nos marcó el techo. Es decir, bajo ningún concepto íbamos a negociar por encima de lo que costaba, que era 1.384.956 euros.

-¿Tienen ofertas de bancos para concederles la hipoteca con la que comprar la finca?

-Han retirado la documentación seis entidades bancarias y las ofertas se abren el jueves por la tarde. En la asamblea vamos a decir cuál es la mejor oferta recibida.

-¿Cuándo tienen que formalizar la compra?

-Tenemos el compromiso de entregar el talón quince días después de la aprobación en asamblea.