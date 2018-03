Colectivos de toda Asturias se unen contra la contaminación en Gijón

Las alrededor de 4.000 personas que se concentraron ayer en el paseo de Begoña lo tenían muy claro. Querían alzar su voz contra los altos índices de contaminación que sufre la zona central de Asturias y lo dejaron muy patente durante la hora de marcha que les tomó llegar a la plaza Mayor después de pasar por la avenida de la Costa, El Humedal, Álvarez Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, Jardines de la Reina y plaza del Marqués. «La convocatoria ha sido positiva», sentenciaba Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón y portavoz de la plataforma Asturies por un aire sano.

Colectivos sociales y vecinales de diez concejos de la zona centro de la región, representantes de partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos, Foro y Equo; organizaciones ecologistas como Greenpeace, Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y Biodevas; y hasta grupos de scouts, entre otros, marcharon al unísono porque «es un problema de todos. Tenemos que luchar por un aire sano todos. Con esta manifestación se ve un trabajo cuantitativo y cualitativo muy importante para seguir aumentando el músculo, la movilización social, que creemos que es lo que cambia la actitud de las administraciones públicas», explicó Arias.

01:04 Vídeo. Cientos de asturianos se concentran en Begoña por un aire sano

El protagonismo de la movilización se cedió por completo a la plataforma convocante. Los representantes políticos marcharon mezclados entre la masa, como unos manifestantes más. Y es que su voluntad pudo más que los elementos, pues en determinados momentos de la protesta llovió con fuerza sobre Gijón, acompañado de fuertes rachas de viento que hacían que de poco valieran los paraguas que afloraron por centenares.

'Contaminación no', 'La contaminación mata', 'No a la planta de asfalto de Priorio', 'Térmica La Pereda no', 'Merecemos, exigimos aire limpio' o 'Asturies paraísu contamináu' fueron algunos de los muchos lemas que se pudieron ver en las pancartas que portaban los manifestantes. También multitud de mascarillas como símbolo de protesta ante la falta de acción de la Administración regional para la adopción de medidas que permitan una reducción drástica de los niveles de contaminación que hay en la región.

Y la plataforma está decidida a que esta situación se conozca lo más posible. Por ello, el jueves tienen prevista una visita a Bruselas. Adrián Arias se mostró convencido de que «esta movilización y la próxima visita al Parlamento Europeo van a marcar dos hitos en la lucha contra la contaminación en la región». Su objetivo en Bruselas será «que conozcan lo que está ocurriendo en Asturias». «Lo que les vamos a exigir es que se mojen, que hablen de la contaminación en Asturias y que sea debate y agenda política de las autoridades comunitarias».

Como anticipo, ayer dejaron sobre la mesa sus reclamaciones, incluidas en el manifiesto de la plataforma, y que pasan por velar por la salud de las personas y el medio ambiente, un nuevo modelo productivo sostenible, establecer la prioridad del uso del transporte público, la elaboración de un plan de residuos real y efectivo, y transparencia y claridad en las administraciones.