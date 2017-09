Bicis y atascos en el 'Día sin Coche' de Gijón

El Día sin Coche ha dejado dos imágenes muy distintas hoy en Gijón. La primera, paradójica debido a la fecha, congregó a decenas de vehículos en algunas de las calles más céntricas de la ciudad. El corte parcial de Rufo García Rendueles y de las calles Langreo, Libertad, Donato Argüelles, Jerónimo González, Fundición y Asturias provocó multitud de atascos en las principales arterias de la ciudad.

Los cláxons y los motores de los coches contrastaron con la tranquilidad de calles cerradas al tráfico en las que colegios y asociaciones ofrecieron talleres y actividades para todas las edades. Así, los escolares del colegio Cervantes cogieron sus bicicletas para acudir a la calle Langreo, donde pintaron con tiza toda la calzada con consignas como “Pedalea, que así el medio ambiente no se estropea” o “Para no contaminar la bici has de usar”. 30 Días Con Bici, asimismo, ofreció revisiones gratuitas para todo aquel que trajese su bibicleta al estand de la calle Langreo.