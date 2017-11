«Yo no atraqué a nadie, estaba con mi madre en un programa de desintoxicación» La Fiscalía solicita para la procesada una condena de cinco años de cárcel O. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 23 noviembre 2017, 05:05

La pareja acusada de un robo con violencia en el establecimiento de comida para llevar El Llar de la calle de San Antonio negó ayer la autoría de los hechos durante el juicio que se celebró en el Penal número 3. «Ese día estaba con mi madre porque había empezado una semana antes un programa de deshabituación de las drogas y no podía estar sola ni un solo minuto; yo no robé en esa tienda». Esther S. G., que se encuentra en prisión por otros hechos, negó ayer haber amenazado con un gato hidráulico a la dependencia del negocio, quien fue amenazada de muerte si no entregaba el dinero que había en la caja registradora. La Fiscalía solicita para la procesada una condena de cinco años de cárcel.

Para quien por entonces era su compañero sentimental, Benjamín V. F., pide una pena de tres años y medio. Presuntamente, él espero fuera a que la autora material saliese con los 150 euros de botín. «No estaba allí, estaba haciendo unas prácticas laborales en un restaurante en Llanera», aseguró durante la vista oral.

Durante la misma declaró como testigo la dependienta asaltada en abril del año pasado. «Vi merodeando a un hombre y a una mujer; él entró primero y preguntó si tenía donuts, luego entró ella, volvió a salir y regresó con un gato, me dijo que si no le daba todo el dinero me mataba, se lo di y se fueron en un coche», relató ante la jueza. La acusada tiene varios antecedentes por robos con fuerza. El juicio quedó visto para sentencia.