«El alcalde lo sería en minoría y tendría que hacer lo que se le diga»

En pocos días, Aurelio Martín (Gijón, 1960) ha puesto a Izquierda Unida, con solo dos concejales en el Ayuntamiento, en el epicentro de la actividad política de la ciudad. Lo ha hecho lanzando una invitación -que ha mutado en granada de mano- a los otros partidos de la izquierda, PSOE y Xixón Sí Puede, para presentar una moción de censura que desaloje a Foro de la Alcaldía. De eso ha pasado menos de una semana, pero parece que la iniciativa ya se ha cobrado varias crisis internas en las formaciones implicadas.

-¿Esperaba este revuelo en los partidos a los que lanzó el envite?

-No. Esperaba que discutiéramos cuáles podían ser las bases programáticas para acometer un gobierno de cambio. Ha habido un cambio de ciclo político en Madrid y en Gijón se da la anomalía de que, teniendo mayoría la izquierda, gobierna la derecha. Ahora, al cambio de ciclo, que es un frenazo en seco a las aspiraciones de la derecha y al crecimiento que mostraban las encuestas, se une que tenemos un plan económico duro, ante el que solo hay dos opciones.

-Y son...

-Hacer un gobierno de la izquierda o asumir el plan. El voto en contra del plan no significa que no salga adelante, sino que seremos intervenidos y los principales criterios del documento saldrán adelante. La única manera de evitar el plan es que un gobierno de izquierdas haga otro con otro contenido. Y tenemos que hacerlo por la falta de previsión del gobierno. ¿No sabían lo que significaba la renta social? En su día, pregunté al director financiero si esto era sostenible en el tiempo. Me dijo que sí, delante de la concejala de Hacienda y de la alcaldesa. ¿Son tontos, incapaces o simplemente nos estaban engañando?

-La moción ha evidenciado la crisis interna del PSOE gijonés. ¿Cree que Pérez sale reforzado? ¿Es hoy un interlocutor más autorizado?

-No lo sé. Las interlocuciones van a ser de los partidos. A la próxima reunión se van a incorporar ya las direcciones de los partidos. La de PSOE e IU y, supongo, que la de Podemos cuando tenga una nueva dirección. Esto no depende solo de los grupos municipales, porque vamos a negociar un programa de mínimos y una moción de censura.

-También en Podemos hay disparidad de opiniones. Suárez del Fueyo cree que hay que esperar a zanjar el proceso de primarias antes de negociar la moción. Su oponente, Verónica Rodríguez, prefiere adelantar el debate. ¿A qué postura se siente más cercano?

-No me voy a meter en eso porque soy muy respetuoso con los procesos internos. Es más, no me voy a dirigir a ninguno de ellos hasta que celebren sus primarias. Ni formal ni informalmente. No tengo ganas de verme sometido a esa inquietud que deben generarles, porque después se dicen cosas que no son, como eso de que Suárez del Fueyo se enteró de la primera reunión por un telediario, que no es verdad. Se llega al absurdo de mentir. Si he aprendido algo en estos días es que no voy a tener ningún contacto con Podemos hasta que pasen las primarias.

-Del Fueyo vería contradictorio que José María Pérez fuese alcalde tras la moción por su vínculo con Javier Fernández y la corriente del PSOE que «aupó» a Rajoy en La Moncloa. ¿Está de acuerdo?

-Quien aupó a Rajoy en La Moncloa fue el diputado de Foro. Si alguien intervino de forma más virulenta que nadie fue el señor Oblanca. Parecía que le estaban cesando a él de ministro. Si alguien ha seguido y avalado todas las políticas del PP, incluidas esas que asfixian a los ayuntamientos y nos impiden utilizar nuestros remanentes, ha sido Foro. El Ayuntamiento de Gijón tiene una tesorería bárbara. No tiene ningún problema económico y se ve abocado a una situación absurda cuando hay dinero en caja. La prioridad de amortizar deuda antes de resolver los problemas de los ciudadanos Foro la ha compartido en Madrid y la ha votado a dos manos. Alguno todavía no se ha dado cuenta de que el partido que gobierna es de derechas, que lo dirige el señor Álvarez-Cascos, ministro de Fomento con Aznar. Todas esas cosas se obvian y hay especulaciones. No se sabe quién apoya a quién.

-Les acusan de utilizar la moción para obligar a Xixón Sí Puede a posicionarse junto a la derecha y así tener una excusa para rechazar la confluencia en los comicios.

-Yo siempre dije que no descartaba la confluencia en Gijón. He tenido hasta ahora unas estupendas relaciones con Xixón Sí Puede. Izquierda Unida hemos presentado con ellos varias iniciativas conjuntas. Cuando yo dije ante Alberto Garzón que nuestras relaciones eran 'buenas', Mario Suárez me corrigió y dijo que eran 'muy buenas'. Esa acusación no tiene sentido. Si tiene que haber confluencia o no se debatirá, pero es obvio que para que la haya ha de ser sobre el objetivo de echar a la derecha de Gijón. De hacer lo que hace la izquierda. Lo que hace Podemos en todos los sitios de España. No podemos estar buscando la última justificación detrás de la última esquina. Las justificaciones hay que situarlas a veces por debajo de las prioridades.

-Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Ustedes dicen que la confluencia no es posible sin el apoyo a la moción y XSP que no puede haber moción fuera de un marco de confluencia.

-Es una justificación por su parte, porque quien más ha dicho que no descarta la confluencia soy yo. Y hay hemeroteca. Mario me dijo que estos temas ya se verían, que a lo mejor sumábamos más por separado. Además, de lo que presume Verónica es de que quien realmente quiere confluir es ella, es un elemento de diferencia. Para esa confluencia lo que tiene que existir es que estemos de acuerdo en lo fundamental. Y para mí lo fundamental es que entre la derecha y la izquierda, siempre la izquierda. Y a eso supedito quién es el alcalde. En cualquier caso, el alcalde será un alcalde en minoría que tendrá que hacer lo que se le diga.

-¿Qué evaluación hace de la primera reunión, ayer, con el PSOE?

-Era un tema muy técnico, no había expectativas políticas. Ésas llegarán cuando empecemos a hablar de otras cosas. No queremos dimensionar ese encuentro más de lo que ha sido, consistía en que las responsables económicas analizasen la situación para ver en qué escenario económico nos movemos. Estamos en el preámbulo del preámbulo.

«Se nos fue de las manos»

-XSP se ha ofendido por las formas. Presentó la moción antes a la prensa y ayer estaban invitados solo como oyentes...

-No se puede decir que no vas a participar en ninguna reunión y reprochar que no te invitan. Aunque sí hubo un error en cómo se gestionó lo del primer día. No teníamos intención de provocar esto. Convocamos una rueda de prensa para el día siguiente y los medios de comunicación legítimamente disparasteis la noticia antes. A partir de ahí, los tiempos ya no los gestionamos nosotros. Fue un error de IU. Dije que la convocatoria era por una carta, los medios me la pidieron y antes de que el tema acabase como el rosario de la aurora se la envié al mismo tiempo que a Josechu y a Mario. Reconozco que se nos fue de las manos. Pero a partir de ahí se ha comunicado todo. Espero que no haya una escala de justificaciones para que no haya una moción de censura: las formas, esto o lo otro. No puede haber más 'es que'. Voy a pedir que las negociaciones sean abiertas a los medios de comunicación, no me gusta que estemos permanentemente en las interpretaciones. Así no tenemos que andar con desmentidos.

-¿No había enviado antes la carta a José María Pérez?

-No.

-Es una de las cosas que preocupa a XSP. ¿Quién es su socio natural?

-Nosotros somos socios de la gente. Interpretamos que la mayoría, que en Gijón votó a la izquierda, prefiere que gobierne la izquierda a la derecha, independientemente de quién es el alcalde. ¿Por qué la gente va a creer que dentro de un año nos pondremos de acuerdo si ahora no podemos?

-Obviemos el tema de los candidatos para imaginar que llegan a un acuerdo. Hay que hacer un nuevo plan de ajuste. Prioridades: renta social, Plan General de Ordenación... ¿Qué más?

-Pues intentar salvar el máximo nivel de inversión y la concertación. Ahora mismo la concertación social está muy tocada y es clave en términos de empleo. Son las políticas de inversión las que generan empleo e impiden que tengamos que hacer continuas políticas de rescate social. Eso es el eje de lo que tendría que ser el PEF. El Plan General, no hay duda, se va a aprobar. Hombre, estamos revisando las alegaciones para comprobar que está el contenido que propuso IU, pero somos gente seria, vamos a aprobar el PGO con o sin moción.