«Se avecinan años apasionantes con el desarrollo del PGO y el plan de vías» Couto en el Campo Valdés, con El Rinconín al fondo. / ARNALDO GARCÍA Fernando Couto, concejal de Desarrollo Urbanístico: «El acuerdo con IU para rehabilitar fachadas y barrios degradados lo ratificamos en todos sus términos pase lo que pase con la moción» MARCOS MORO GIJÓN. Sábado, 30 junio 2018, 02:37

El concejal de Desarrollo Urbanístico, Fernando Couto, es la viva imagen de la satisfacción tras haber visto aprobados el Plan General de Ordenación (PGO) -sin ningún voto en contra- y el convenio del plan de vías. Con ello da por concluido «el trabajo de fondo» en los despachos, aquel que no ve la población. Couto afirma que en sus siete años en política ha aprendido que «lo importante es aquello que pueden ver y testar los ciudadanos». Y anticipa que los gijoneses pronto verán lo mucho que les cambiará la vida a mejor. Por un lado, el desbloqueo de inversiones que llevaban años paralizadas por no disponer de un plan urbanístico acorde con el siglo XXI y, por otro, el inicio en 2019 de las primeras obras ferroviarias si, tal como espera, el nuevo Ejecutivo socialista cumple lo acordado con el PP: «Se avecinan unos años apasionantes, porque, una vez que se apruebe definitivamente el PGO y se ratifique el plan de vías por el Consejo de Ministros, Gijón tendrá un impulso importantísimo y recuperará la posición que le corresponde entre las grandes ciudades del norte de España».

La amenaza de la moción de censura

«Con la izquierda solo se ha hablado de urbanismo»

Asegura el portavoz del equipo de gobierno que la amenaza de una moción de censura de la izquierda para desalojar a la alcaldesa Carmen Moriyón no ha interferido para cerrar el amplio consenso sobre el PGO. «El plan general lleva trabajándose más de tres años. Los grupos de la izquierda han colaborado hablando de urbanismo y de ciudad. En ningún momento surgió esta cuestión en los planteamientos que han conseguido que Gijón tenga un plan general». Además garantiza que el acuerdo con IU para destinar 200 millones de euros para fachadas y barrios degradados está preservado, con independencia de los derroteros que siga el intento de cambio de gobierno a partir de la próxima semana. «Ese acuerdo con IU lo ratificamos en todos sus términos pase lo que pase. La prueba es que presentaremos en las próximas semanas las bases del plan de barrios que han sido elaboradas por el Colegio de Arquitectos».

Logro de un consenso histórico

«Se ha contribuido a poner fin a una anomalía urbanística»

«Todos los grupos que apoyaron el PGO han contribuido a que Gijón desbloquee esta anomalía urbanística que sufrimos, que consiste en tener en vigor un planeamiento de 1999 en 2018». Couto destacó así el trabajo constructivo de toda la Corporación gijonesa que, según él, ha permitido este éxito colectivo de aprobar de forma provisional el plan general sin ningún voto de rechazo. Sin embargo, como ya hiciera en el último Pleno, volvió a ensalzar la labor de Xixón Sí Puede e IU personalizada en los ediles David Alonso y Aurelio Martín. «Es evidente que los dos grupos a los que expresamente me he referido tienen nuestro agradecimiento , reconocimiento y respeto en el sentido de que, con posiciones ideológicas muy distintas en muchas cuestiones del día a día municipal, han tenido altura de miras para entender que la anomalía no podía seguir por más tiempo». Y sobre la abstención del PSOE no tuvo problema en admitir que «por su trayectoria en Gijón hizo aportaciones valiosas que suman».

La ordenación de El Rinconín

«Esta Corporación ya no va a decidir cómo queda esa zona»

El gran negociador del PGO de Foro está satisfecho con la solución que finalmente se ha adoptado para la zona del edificio del Rick's, que preserva el bloque de apartamentos y el local hostelero, si bien obliga a los propietarios a realizar reformas para chirriar lo menos posible en un entorno que se transformará en una playa verde de esparcimiento ciudadano que cerrará al tráfico la avenida de José García Bernardo a partir de la rotonda frente a las terrazas del Pery. También se prevé la posibilidad de insertar en primera línea de playa un nuevo edificio de titularidad pública. «Esta Corporación ya no va a decidir cómo queda ese espacio tan singular. Foro tiene su idea de lo que se puede hacer allí, pero creo que es un elemento importante para que los partidos políticos lo fijen dentro de su programa electoral en 2019. Nosotros desde luego lo presentaremos ahí», señala.

La tramitación en el Principado

«Tengo la percepción de que no agotará los cuatro meses»

Couto está convencido de que el paso del plan general por el Principado no va a deparar sobresaltos. «Tengo la percepción de que vamos a tenerlo de vuelta en el Ayuntamiento antes de cuatro meses (el máximo plazo legal establecido que tiene la CUOTA para emitir sus informes). La razón es que ha habido muchas reuniones de coordinación en las que se fueron aunando los criterios municipales y autonómicos. Los elementos singulares que dependen del Principado ya tiene el visto bueno o valoración positiva por su parte de la forma en que se abordó desde el Ayuntamiento».

La preservación de la zona rural

«Se han suprimido el 90% de los urbanizables municipales»

Uno de los aspectos que más complace del plan general aprobado a Couto es la retirada de 2,5 millones de metros cuadrados que en los planes anteriores estaban reservados al desarrollo residencial en la zona rural. «De 5.700 viviendas -muchas de ellas colectivas- que se pretendía construir en los urbanizables de carácter municipal se ha pasado a 650 viviendas de tipología unifamiliar. Eso es una supresión de casi el 90%», anota recordando la desaparición de los planes para Castiello, Granda y Porceyo y la rebaja de Cabueñes ( de 580 a 95).

Entrada a Gijón por Porceyo

«El comercio de proximidad puede quedarse tranquilo»

Respecto a la entrada a la ciudad por Porceyo asegura que «el comercio de proximidad puede quedarse tranquilo, porque no tendrá competencia de centros comerciales» en esa franja que queda a ambos lados de la avenida de Oviedo en las proximidades con el enlace con la ronda. Alcampo podrá llevar a cabo su ampliación, pero no será posible implantar nuevas grandes ni medianas superficies y los usos terciarios serán limitados para cumplir con las directrices sectoriales del Principado y también con la sentencia que dio la razón a Fórum Sport.