La empresa de Vivienda alcanza en seis meses su tope de ayudas al alquiler para todo 2018 Dos mujeres hacen consultas en la Empresa Municipal de la Vivienda. / JOSÉ SIMAL Su gerente señala que el gasto real puede superar al presupuestado «por la mayor duración» de estas subvenciones y plantea suprimir las de estudiantes IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 03:57

Hasta el pasado 13 de junio la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl) desembolsó 2,3 millones de euros en ayudas al alquiler y dejó comprometidos pagos mensuales por 1,6 millones más para lo que queda del año. Es decir, que en menos de un semestre se ha cerrado ya el destino de cuatro de los 4,1 millones de euros presupuestados para todo el año. O, lo que es lo mismo, los perceptores del 97,5% del dinero aprobado en 2018 para estas subvenciones ya tienen nombre y apellido, cuando aún queda medio año por delante. En breve no habrá fondos para conceder ayudas a nuevos solicitantes.

«El programa contempla que se tramitarán hasta el agotamiento del gasto autorizado», advirtió ayer la gerente de Emvisl, Elena Sevilla, quien informó de esta situación al consejo de administración de la empresa para «buscar las variables posibles para lo que queda del año». Sevilla atribuyó que el presupuesto pueda quedarse corto en relación con la demanda real al hecho de que en la última modificación de las bases, en julio de 2017, se incrementó en dos años el tiempo máximo que un beneficiario puede disfrutar de estas ayudas, que llegan aproximadamente a 4.000 familias. «El mes que viene se llevarán al consejo distintas variables cuantificadas» para elegir la solución más adecuada al agotamiento del dinero disponible.

Una de las opciones que ayer se puso sobre la mesa, a expensas de las propuestas concretas que se hagan en la próxima reunión del órgano de dirección de Emvisl, fue renunciar a una nueva convocatoria del programa específico de ayudas a estudiantes para el alquiler de viviendas compartidas. Dentro de los mencionados 4,1 millones de euros para subvenciones previstos en el presupuesto de la empresa municipal, 105.000 estaban reservados para esta línea, que hasta junio ha agotado 30.580 euros.

Bases pospuestas

En la convocatoria correspondiente al curso 2017-2018 se recibieron 126 solicitudes para estas ayudas a estudiantes, de las que fueron aprobadas 85. De esas, no obstante, seis han sido suspendidas por no justificar en plazo el abono de la renta -Emvisl les había hecho ya un primer pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que ahora tendrán que devolver-. Otros 13 beneficiarios no cobraron la totalidad de la ayuda «ya que hubo algún mes que no justificaron el abono de la renta y por tanto no se les abonó».

En el orden del día del consejo de administración celebrado ayer se incluía la aprobación de las bases para el nuevo curso 2018-2019, pero una vez iniciada la reunión la gerencia planteó la posibilidad de no lanzar esa convocatoria, para poder destinar así más dinero al programa general de ayudas al alquiler. Una opción que fue rechazada radicalmente por los representantes de Xixón Sí Puede, Ciudadanos y el Conseyu de Mocedá. Finalmente se optó por posponer la votación de estas bases al próximo mes, cuando se conocerán las alternativas a la escasez de recursos.

La concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, lamentó que «la pésima gestión de Foro ponga en riesgo la continuidad de las ayudas al alquiler» y señaló que «la alternativa a la falta de presupuesto no puede ser el recorte. Habrá que valorar las vías para que la empresa tenga una inyección de dinero a través de una modificación presupuestaria o de la fórmula más adecuada. Es una simple cuestión de prioridades». Rubén Pérez, representante de Ciudadanos en el consejo, también pidió buscar alternativas e indicó que en el plan económico y financiero «hay algún gasto prescindible que podría destinarse a la empresa». Advirtió además que «las pérdidas de 390.000 euros que se prevén para este ejercicio pueden dejar Emvisl en causa de disolución». La gerente de la empresa niega que la empresa tenga pérdidas.