El Ayuntamiento de Gijón será el primero de España en la compra pública de ideas innovadoras Fernando Couto y Rubén Hidalgo, ayer, en el Consistorio. / DANIEL MORA El Centro de Empresas estrena los contratos de innovación para adquirir el desarrollo de una herramienta de análisis inteligente de datos MARCOS MORO Gijón Martes, 27 febrero 2018, 04:39

«Se trata de comprar ideas en lugar de productos». El portavoz del gobierno local, Fernando Couto, anunció ayer que el Ayuntamiento de Gijón va a convertirse en el primero de España que promueve un proceso de compra pública innovadora. El Centro Municipal de Empresas (Impulsa) estrenará esta forma de contratación con la licitación del desarrollo de una herramienta de análisis inteligente de datos.

¿Qué significa esto? Couto puso un ejemplo. «Imaginemos que queremos conseguir un pavimento para las aceras de nuestra ciudad que no rompa, que sea antideslizante, que no se manche... Es decir, con unas características que aún no existan en el mercado. Hasta ahora no podíamos sacar a licitación algo que no existía, pero a partir de ahora podemos licitar innovación, y dar la oportunidad a pymes locales para que con su I+D+i aporten una solución», expuso. «Y además, de cara a la empresa, la primera ciudad a la que ofrecen ese nuevo producto se convierte en experiencia y garantía de éxito para que la empresa lo pueda ofrecer a otras ciudades», remarcó.

En el caso concreto de la primera innovación que el Ayutamiento quiere comprar, el gerente de Impulsa, Rubén Hidalgo, destacó que «con esta herramienta tendremos información socioeconómica clave sobre la ciudad que sea de utilidad para las empresas, la ciudadanía y las entidades públicas». Así, por ejemplo, las empresas podrán conocer las tendencias del mercado, qué sectores crecen y ver hacia dónde se pueden dirigir. Al ciudadano le sirve para conocer los itinerarios de empleabilidad, saber qué sectores crecen y dónde hay necesidad de mano de obra. Y para las entidades públicas es una forma de conocer el impacto de las políticas emprendedoras, enumeró Hidalgo.

Couto puso de relieve que este proyecto piloto «está tutelado por la Comisión Europea», interesada en que la compra pública de las administraciones sea en innovación ya que de esta forma el PIB crece en este sector. Además, la licitación se hace con un convenio con la agencia de innovación estatal (CDTI) para la financiación del proyecto adjudicado. Esto es, se podrá financiar a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en la licitación pública, de tal manera que la entidad contratante (el Ayuntamiento) dispondrá de ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y servicios innovadores en el proceso.

El presupuesto de licitación de este contrato pionero es de 200.000 euros. Incluirá unos criterios de valoración de un 30% la oferta económica y un 70% la oferta técnica. La duración inicial del contrato será de cuatro años a contar desde el día siguiente a la comunicación de la adjudicación. Un año para el suministro y puesta en servicio de la herramienta de análisis inteligente de datos más otros tres para su mantenimiento y soporte desde su puesta en marcha. Se estima que estará adjudicado en agosto. Este tipo de compra pública ya ha sido abordado desde el ámbito autonómico por Galicia.