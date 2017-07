«El Ayuntamiento niega la renta social a personas sin ingresos», dice Xixón Sí Puede Estefanía Puente acusa a Foro de «incumplir» el compromiso de cambiar la normativa y afirma que ninguno de los 3.175 solicitantes «ha cobrado» CHELO TUYA gijón. Jueves, 6 julio 2017, 01:50

«Lo siento, pero no podemos darle la renta social porque no tiene usted ingresos». Ese es el aviso telefónico que, según Estefanía Puente, están recibiendo estos días alguno de los gijoneses que solicitó a la Fundación Municipal de Servicios Sociales esta pionera ayuda. La puesta en marcha por el Ayuntamiento para cubrir las necesidades básicas de todos los gijoneses, pero para cuyo cobro «es necesario tener un mínimo de ingresos, lo que no tiene ningún sentido», asegura la concejala de Xixón Sí Puede.

Según aseguró, «tenemos constancia de varios casos de personas a las que están llamando por teléfono para decirles que no recibirán la ayuda porque no tienen ingresos. La opción que les proponen es que soliciten una ayuda de emergencia y que, de momento, esperen. Pero sin dinero para comer no se puede».

Puente aseguró que mostró su enfado a la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la concejala de Foro Eva Illán, durante la reunión de la comisión de Bienestar Social celebrada ayer. «Nos emplazó para darnos más datos, pero, aunque nos dijo que, hasta el pasado lunes, se habían recibido 3.175 solicitudes. Dudo mucho que ninguna de esas personas esté cobrando ya la ayuda. Sobre todo, porque lo que sí sabemos es que no han cambiado los requisitos». Afirma Puente que «se habían comprometido a modificar la normativa, para impedir que personas sin recursos se quedaran fuera del sistema de protección. «Quizá por eso solo haya 3.175 solicitudes, cuando nosotros sabemos que existe un colectivo de más de 5.000 familias con problemas económicos».

La concejala de Xixón Sí Puede mostró su preocupación por el hecho de que el próximo 31 de julio «acaba el plazo para presentar solicitudes y no vemos que se haya solucionado nada».

En la misma reunión, el PSOE reclamó bonificaciones al pago de comedor escolar para familias con pocos recursos. La concejala socialista Lara Martínez presentó un ruego para que el Ayuntamiento «adopte las medidas necesarias que las familias con menos recursos puedan acceder a bonificaciones para pagar el comedor en las escuelas de 0 a 3».

Precisamente, fue el PSOE el que presentó una moción en el pleno de diciembre para que en esas escuelas se ofrezca servicio de comedor. La propuesta fue aprobada por unanimidad, pero lamenta Martínez que «las familias con escasos recursos no puedan acceder a bonificaciones». Como lamenta, también, la respuesta de la concejala de Bienestar Social. Eva Illán, de Foro, «ha supeditado la puesta en marcha de esta propuesta a una valoración de su impacto económico», algo que no convence a la socialista. «Ya es hora de que el gobierno de Foro dé respuesta, de una vez por todas, a las demandas reales de los colectivos más desfavorecidos».