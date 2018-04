El Ayuntamiento de Gijón pedirá al Sporting que impida la entrada de grupos violentos en El Molinón

El Ayuntamiento de Gijón pedirá al Sporting que impida la entrada de grupos violentos en los encuentros que se disputen en El Molinón. Todo el arco político representado en la Corporación local aprobará hoy en el Pleno una declaración institucional como respuesta al ataque de un grupo de encapuchados que irrumpió el pasado fin de semana en un local de Cimavilla armado con barras de hierro y martillos. Una agresión vinculada a grupos ultras del Sporting de Gijón que dejó varios heridos por contusiones, incluso uno de ellos con una brecha en la cabeza, que debió ser atendido en un centro de salud. Las víctimas estaban todas disfrutando de una fiesta del Ceares cuando recibieron los golpes.

La petición al Sporting para que ponga coto a los desmanes de sus hinchas más radicales va implícito en el último punto de la declaración: «El Ayuntamiento impedirá la presencia en las instalaciones deportivas de hinchas violentos y los clubes deben comprometerse a no permitir el acceso o consentir la presencia de estos grupos de ultras en los encuentros deportivos». Esto vale tanto para el Sporting, el buque insignia de la ciudad, como para cualquier club de base deportivo de la ciudad. «No hay apriorismos y finalmente no se menciona a ningún grupo particular y se sobreentiende que los clubes lo impedirán en la medida de sus posibilidades, lo que favorece el acuerdo», destacó ayer el edil del PP Pablo González.

El texto consensuado por los grupos es rotundo en la condena de la agresión en la fiesta del Ceares: «Condenamos lo sucedido el pasado fin de semana, así como cualquier tipo de episodio violento o comportamiento que incite a la violencia».

También hay coincidencia absoluta para poner los medios que estén al alcance del Ayuntamiento para que no vuelvan a producirse incidentes violentos similares en la ciudad: «Nos comprometemos a actuar, en el ámbito de nuestras competencias, para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder».

Además se solicita cooperación fuera del ámbito municipal para alcanzar los objetivos fijados en la declaración institucional: «Exigiremos a otras instituciones y organismos implicados una respuesta contundente, así como la adopción de medidas para eliminar cualquier ámbito de tolerancia contra comportamientos antidemocráticos y violentos».

Leve discrepancia del PP

La única discrepancia sobre la redacción del texto consensuado por todos los grupos la puso ayer sobre la mesa el PP. El concejal Pablo González explicó que su grupo no comparte la referencia en la exposición de motivos del escrito institucional que asegura que este tipo de comportamientos violentos «se vienen dando en los últimos tiempos de forma sistemática» y que «no son hechos aislados». Los populares confían en que antes del Pleno se reescriba esa parte para acabar con sus objeciones.

El encabeza miento de la declaración repasa los hechos que se llevan la rúbrica de grupos violentos en los últimos meses antes de que se produjera el ataque de la madrugada del domingo. Menciona el reciente juicio con sentencia condenatoria para tres miembros de 'Ultra Boys' por agredir a a dos policías en el parque de Isabel la Católica y y el episodio del pasado 24 de marzo, antes del encuentro con el Rayo Vallecano, cuando la Policía tuvo que proteger a la afición visitante ante un intento de agresión por parte de miembros de 'Ultra Boys'.

El Patronato

La junta rectora del Patronato Deportivo Municipal también consensuó ayer una breve declaración de condena del ataque ultra del pasado fin de semana en Cimavilla. El representante de Xixón Sí Puede quería vincularla a los 'Ultra Boys', pero finalmente se cambió dicha referencia por personas «supuestamente vinculadas a grupos ultra».

En dicha junta rectora se debía aprobar el plan director del deporte 2016-2026, en el que se ha estado trabajando por ejes en el último año, pero el documento finalmente se retiró porque los grupos quieren enmendarlo.