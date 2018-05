El Ayuntamiento de Gijón rechaza asumir el coste del despido del exconservador del Botánico Álvaro Bueno, durante su etapa en el Jardín Botánico. / Á. PIÑA Impide incluir este gasto en el convenio con la Universidad, por el que pagará una subvención de 387.000 euros frente a los 524.000 previstos I. VILLAR GIJÓN. Martes, 15 mayo 2018, 03:10

La junta de gobierno aprobará hoy reducir de 524.000 a 387.404 euros la subvención a la Universidad de Oviedo por sus actividades de 2017 dentro del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Gijón y la institución académica. La cuantía corresponde a los gastos que el Consistorio considera efectivamente justificados, al no admitir todos los que ha presentado la entidad. Entre los rechazados se encuentran los correspondientes a la indemnización por despido del anterior conservador de colecciones del Jardín Botánico Atlántico, quien cesó en sus funciones con el resto del equipo científico a principios de 2017 al haber finalizado la vigencia del convenio anterior.

El nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad, aprobado en junta de gobierno el 25 de abril del año pasado, fue rubricado dos días después por el rector y la alcaldesa con una vigencia de tres años. Recogía la aportación por parte de las arcas municipales de 90.000 euros para la mejora de los espacios públicos del campus, 32.000 para la oferta de dos cátedras universitarias, 130.000 para financiar becas de matrícula a estudiantes de los títulos de posgrado impartidos en Gijón, 10.000 para los premios José Riera a los estudiantes con mejor expediente de los grados y másteres del campus gijonés, 40.000 para ayudas que faciliten el acceso de los alumnos al programa Erasmus, 110.000 para proyectos de investigación, actividades de divulgación y gestión del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (UITA), 16.000 para el Programa Universitario para Mayores (PUMUO), 24.000 para el Archivo de Historia Oral y 72.000 para la conservación de las colecciones y el desarrollo de actividades investigadoras en el Jardín Botánico.

Con respecto a este último apartado, la Universidad ha presentado gastos por 70.612 euros, de los que el Ayuntamiento considera que 62.058 «no son admisibles por no corresponderse con el proyecto». Se trata de la indemnización «por despido improcedente» a Álvaro Bueno tras haber desempeñado las labores de 'horti curator' del Jardín Botánico desde la puesta en marcha del equipamiento. «Dicho gasto no está recogido como subvencionable», señala el informe que hoy tendrá sobre la mesa la junta de gobierno. En él se reduce además de 12.240 a 1.374 euros la subvención a abonar por los costes indirectos repercutidos por la Universidad como consecuencia de la actividad del equipo científico. El motivo es que, aunque el convenio se aprobó el 25 de abril, «este proyecto no se pone en marcha hasta el 20 de noviembre, limitándose por tanto su ejecución a poco más de un mes (41 días). Por lo que no procede aplicar la totalidad del porcentaje de costes indirectos, sino la parte proporcional a la ejecución real del mismo».

De los 130.000 euros previstos para becas de posgrado solo se gastaron 42.981

Estos no son los únicos gastos no admitidos. En el programa del Archivo Histórico Oral «no se justifican adecuadamente» 1.140 euros de una conferencia en París impartida «antes de la puesta en marcha efectiva del proyecto». Tampoco se aprueban otros 4.220 euros correspondientes a parte de los salarios de los tres trabajadores del archivo, al exceder el máximo previsto en el convenio. Del mismo modo, se considera que la Universidad no debe cobrar los 4.080 euros que estaban previstos para todo el año como costes indirectos repercutidos por la institución académica, sino solo la parte correspondiente a los 38 días que funcionó el programa en 2017.

En lo que respecta al resto de proyectos, destaca por su baja ejecución el de becas para matrículas de posgrado, donde solo se gastaron 42.981 de los 130.000 euros previstos.