El Ayuntamiento de Gijón prevé retirar hoy la bandera roja por los vertidos en San Lorenzo Autoridades locales, representantes de la EMA, Policía Local y surferos, en la comisión de seguimiento. / JORGE PETEIRO La comisión de seguimiento defiende que los últimos análisis indican que la calidad del agua es «excelente» L. CASTRO GIJÓN. Domingo, 10 junio 2018, 03:47

La bandera roja dejará de ondear, presumiblemente, hoy en la playa de San Lorenzo. Así lo anunció ayer la comisión de seguimiento de los vertidos, tras constatar que los últimos análisis medioambientales indican que la calidad del agua es «excelente». Unos resultados que difieren de los correspondientes a las muestras tomadas el lunes por la Empresa Municipal de Aguas, pues confirmaban que en seis de los doce puntos de análisis, las condiciones eran «insuficientes» para garantizar el baño.

Se comprometieron a actuar con mayor precaución cuando vuelvan a coincidir episodios de fuertes lluvias, con un mar en calma y sin viento y entren en funcionamiento los aliviaderos, procediendo a cerrar la playa al baño durante dos días. Una medida que, en contra de las previsiones, podrían verse incluso obligados a estrenar hoy mismo, pues se esperan fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas desde las primeras horas de la mañana.

Los surfistas, preocupados por el impacto que los vertidos pudieran tener en la salud de los deportistas, reclamaron explicaciones al Ayuntamiento y a la EMA acerca de los últimos análisis y del protocolo que se aplica. «La actuación del Ayuntamiento va más allá de lo que realmente se pide desde el Principado. De hecho, hoy (por ayer) la playa permanece cerrada por precaución, a pesar de que el agua ya está bien», aseguró Daniel Aznar, director de una de las tres escuelas de surf integradas en la comisión de seguimiento, tras la sesión aclaratoria de ayer.

«Es cierto que la situación del pasado 26 de mayo fue especialmente alarmante, pero eso no significa que haya un problema medioambiental en San Lorenzo», agregó Aznar.

No son casos aislados

Aznar indicó que este tipo de vertidos no son hechos aislados. De hecho, los surfistas aseguran que suelen producirse con asiduidad durante todo el año aunque no causan tantos problemas porque las mareas son mucho más fuertes.

También es habitual, indicó Javier Fernández, propietario de otra de las escuelas integradas en la comisión, que las riadas arrastren animales muertos como las ratas que aparecieron el pasado jueves en la orilla de San Lorenzo. «También hemos visto en otras ocasiones gatos y patos. Lo preocupante sería que aparecieran peces muertos en la orilla, ahí sí que podríamos hablar de un problema medioambiental serio», afirmó Fernández, quien lamentó que la playa no estuviera ya ayer abierta al baño. «El agua no huele mal ya. Está turbia por los sedimentos que arrastró la riada, pero no hay nada más», añadió.

«Entendemos la alarma que se creó, pero ahora ya se podrá disfrutar sin problema de la playa», indicó Jesús Espina, presidente de la Federación Asturiana de Surf, quien señaló que la comisión de seguimiento volverá a reunirse mañana para estudiar la evolución de los vertidos en San Lorenzo.