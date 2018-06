Xixón Sí Puede, partidario de suprimir la hoguera de Poniente por la basura

«Trabajamos en una propuesta para eliminar la hoguera de Poniente. O se ponen sobre la mesa medidas que eviten que todo acabe lleno de basura o mejor que no se celebre». Es la rotunda respuesta del concejal David Alonso, de Xixón Sí Puede, a las imágenes de cientos de bolsas y botellas cubriendo la arena de la playa tras la noche de San Juan. Los contenedores instalados para la ocasión solo agotaron el 10% de su capacidad para retirar el resto de desperdicios, hasta 22 toneladas, fue necesario el trabajo de una treintena de empleados de Emulsa durante más de cuatro horas. «Parece que este tipo de macrofiestas llevan el germen de que todo vale y hay quien cree que para reivindicar algo hay que llenarlo todo de mierda. No hay conciencia para algo tan sencillo como meter los residuos en una bolsa y tirarlos después donde toca. Y salvo que se adopten medidas estrictas sobre la gestión de las basuras a las entradas de las playas, porque las que hay ahora no valen, esto ni puede ni debe seguir así», dijo Alonso.

Por eso, explicó, su grupo estudia pedir en el Ayuntamiento la supresión de la cita de Poniente, manteniendo únicamente las celebraciones de San Juan de los diferentes barrios. «Si en la playa no hay hoguera ni fuegos artificiales, no creo que haya macrobotellón», vaticinó el edil.

Galería. Restos de basura acumulados en Poniente, el domingo por la mañana tras la hoguera de San Juan. / Aurelio Flórez

La alcaldesa, Carmen Moriyón, hizo por su parte un llamamiento a la «reflexión» de toda la sociedad. «¿No funcionan las medidas que adopta Emulsa o somos los ciudadanos los que no funcionamos», se preguntó. Y ella misma respondió que el Ayuntamiento cumplió con su parte para intentar evitar que la playa acabara llena de basura, «con contenedores especiales, personas muy comprometidas que informaban a la gente y demás», para añadir a continuación que «una vez que la administración pone los medios, si no se utilizan lo que cabe es la reflexión de todos como ciudadanos».

La regidora rechazó la vía punitiva, «que no me parece la solución para una noche como la de San Juan». Abogó en su lugar por «intensificar e intentar mejorar las labores de sensibilización», si bien «fuera de eso, los ciudadanos son libres y poco más cabe hacer». Recordó además que el fenómeno no es exclusivo de Gijón «y hemos visto como el domingo hubo playas en toda España que aparecieron con toneladas de basura».

Imponer tareas de limpieza

El portavoz de IU, Aurelio Martín, consideró que el estado en que quedó Poniente «fue lamentable» y pidió «profundizar en la concienciación y la prevención». Ciudadanos cree que eso es insuficiente y aboga por añadir «sanciones que puedan ser sustituidas por la participación en acciones formativas de sensibilización ambiental o en tareas de limpieza urbana».