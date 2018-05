Una beca en EE UU para estudiar idiomas, disfrutar experiencias y ampliar horizontes Andrea del Brío, en las instalaciones de Planet Idiomas. / JOAQUÍN PAÑEDA La gijonesa Andrea del Brío Mansilla, ganadora de la beca Agustín Prado de CCI, cursará 2º de Bachillerato en Norteamérica EUGENIA GARCÍA Gijón Martes, 8 mayo 2018, 21:36

Era la víspera de su 17 cumpleaños cuando la gijonesa Andrea del Brío Mansilla recibió «el mejor regalo»: el curso que viene estudiará en Estados Unidos. Esta alumna de 1º de Bachillerato biosanitario en el Instituto Fernández Vallín había solicitado ya, sin éxito, varias ayudas para cursar algún año académico en el extranjero, por eso le sorprendió aún más la llamada que le confirmó que había obtenido la beca Agustín Prado. Una ayuda valorada en 13.935 euros que concede el Centro Cultural de Idiomas (CCI), que gestiona en Gijón la academia Planet Idiomas, y que cubre todos los gastos del programa, vuelos incluidos. «Ya casi me había rendido porque ya era muy tarde...pero la vi por casualidad», reconoce con una sonrisa. Y menos mal.

La idea de estudiar en el extranjero rondaba su cabeza desde bien pequeña, pero hasta ahora no había tenido oportunidad. A pesar de que aún desconoce en qué lugar recalará -impaciente, consulta continuamente el sistema para ver si ya le han asignado una familia de acogida- asegura tener ganas «de todo» lo que le espera. «Conocer gente nueva, aprender el idioma, descubrir otra cultura o ganar más independencia» son algunas de las esperanzas que pone en su nueva aventura.

También confía en que la flexibilidad del sistema educativo americano le ayude a combatir la indecisión propia de los bachilleres: «Aunque estudio Ciencias, me encanta dibujar y pintar, así que no sé si decantarme por Psicología o Diseño Gráfico», explica. En su instituto americano («¿será como en las películas?», se pregunta) pretende poder compaginar asignaturas tan dispares como Anatomía y Arte. Se plantea, aunque su madre le pida «de momento un año, y ya veremos», pedir plaza en una universidad de allí. «Siempre he vivido en el mismo entorno, llevo con la misma gente en clase desde hace años y me apetece mucho buscar nuevos horizontes», ríe. Los encontrará a siete mil kilómetros, mínimo, de Gijón.