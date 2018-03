Belarmino Feito: «Es necesaria una regulación medioambiental estable» Alberto González, Belarmino Feito, Carmen Moriyón, Fernando Couto y Ana Braña, en la reunión mantenida en el despacho de la alcaldesa. / AURELIO FLÓREZ El líder de la patronal de empresarios lamenta la disparidad de criterios entre municipios y pide un marco único para evitar la huida de inversores ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 21 marzo 2018, 03:50

Belarmino Feito, recientemente elegido como nuevo representante de la patronal asturiana de empresarios, visitó ayer el Consistorio gijonés con el objetivo de mantener un primer encuentro institucional con los representantes del gobierno local. Sobre la mesa, varios de los asuntos de actualidad que afectan directamente a los empresarios de la región: desde la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) hasta la aplicación de las normativas vigentes en materia medioambiental.

En este último aspecto, Feito se pronunció de manera rotunda tras el encuentro con la alcaldesa Carmen Moriyón, el teniente de alcalde Fernando Couto y la concejala de Hacienda Ana Braña. «En materia medioambiental, lo que es necesario en el Principado es un marco regulatorio estable y una normativa unificada para que las empresas sepan a qué atenerse. Si no es así, evidentemente, puede haber un riesgo de desinversión y deslocalización», sostuvo.

Esta indefinición normativa, añadió Feito, descoloca a muchos empresarios cuya actividad afecta directamente al entorno en el que se asientan. Esto es, a los empresarios de la industria y del sector secundario. «Hay empresas en Asturias que tienen dos plantas a escasos kilómetros, que se dedican exactamente a lo mismo y que tienen exigencias medioambientales diferentes al estar en dos municipios distintos», ejemplificó.

Esta unificación de criterios, continúa, fomentaría la estabilidad empresarial y la amortización de las inversiones que muchas empresas están realizando para respetar las distintas normativas. Unas inversiones «caras» que no pueden estar supeditadas a los «cambios constantes o a los criterios de cada municipio». Preguntado por Arcelor y la compra de la empresa Ilva, Feito mostró su convencimiento de la «buena situación» de las plantas asturianas. «Son competitivas y el plan de cualquier empresa tiene que ser seguir mejorando su competitividad», aseveró.

Sobre la futura aprobación y puesta en marcha del PGO y del plan de vías, dos de los caballos de batalla más importantes en la ciudad, se mostró satisfecho con las perspectivas de futuro transmitidas por Moriyón. «Con el plan general parece ser que ya está todo encarrilado y va por buen camino. Del plan de vías estamos pendientes y parece ser que hay un proyecto ambicioso para la ciudad, con buenas soluciones técnicas», corroboró.

La puesta en marcha de la autopista del mar, asimismo, resulta «urgente» a ojos del líder de los empresarios. A su juicio, esta conexión marítima suponía un recurso de notable importancia para las empresas, haciéndolas «más competitivas». «Es un problema que hay que afrontar desde el Principado y Puertos del Estado», reclamó.

Críticas de Xixón Sí Puede

Al debate de las políticas medioambientales se sumó ayer Xixón Sí Puede, que tildó de «penosas» las declaraciones de Álvaro Alonso, secretario de la Cámara de Comercio de Gijón, en las que pedía huir de «alarmismos innecesarios que dañan la imagen de Asturias». «Hablamos de un problema de salud, nada más y nada menos. Quien no reconozca que tenemos un problema de contaminación no está diciendo la verdad», criticó el edil de la formación morada, David Alonso. Para justificar su postura, el edil aludió a las mediciones de la estación móvil de El Lauredal o al estudio epidemiológico del Principado de 2016. «Del sinfín de medidas que el Principado asegura que existen no se ha dado cuenta ni de una», denunció tras el consejo de Medio Ambiente.