Belén García Busto: «Debemos evitar medicalizar nuestra vida en exceso» Belén García Busto, en la asociación vecinal Jovellanos. / PALOMA UCHA EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 03:00

«El paciente debe evitar banalizar los medicamentos. Tiene que responsabilizarse de su salud y no poner unas expectativas irreales en los fármacos, que son imprescindibles pero no solucionan todo». La importancia de «hacer un uso racional de los medicamentos» quedó ayer de manifiesto en la charla-debate que la gijonesa Belén García Busto, médico de familia en Cudillero, impartió en la Asociación de Vecinos Jovellanos.

Esto, explicó, implica fomentar hábitos saludables para tratar ciertas patologías que se pueden solucionar sin necesidad de recurrir a los fármacos, pero también «tomarlos cuando son necesarios, siguiendo las indicaciones de los sanitarios e interpretando toda la información del prospecto». «Debemos evitar medicalizar la vida en exceso y tener en cuenta que los medicamentos tienen efectos beneficiosos, pero también algunos indeseables». «El abuso de los antibióticos hace que cada vez haya más resistencias. Se trata de un problema importante , porque si continuamos así llegará un momento en que nos quedaremos sin armas». Esta situación, aseguró, se nota ya en las consultas. «Ocurre con las infecciones de orina: tardan mucho en curarse porque antibióticos que antes eran muy eficaces están dejando de serlo». Y de seguir así, alertó, «nos quedaremos sin armas».

Según García Busto, el buen uso de la medicación es «responsabilidad de todos. El paciente debe informarse, preguntar a su médico, enfermero o farmacéutico, no fiarse de las cosas que se leen en internet y dar tiempo para que el tratamiento actúe. También saber que un omeoprazol no es un protector de estómago, por ejemplo». Por otra parte, «los médicos tenemos que simplificar los tratamientos y recetar por principio activo y no marca para que nuestros pacientes sepan qué toman».

Además, para facilitar el buen uso de los medicamentos ha de establecerse «una comunicación fluida» entre médicos, enfermeros y farmacéuticos que permita gestionar correctamente los tratamientos.