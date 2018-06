El Puerto Deportivo de Gijón estrena bicicletas acuáticas 01:15 Dos usuarios prueban las nuevas bicicletas acuáticas. / JOAQUÍN PAÑEDA «Es una actividad sencilla, que no requiere de ningún equipamiento especial y que está teniendo muy buena acogida», afirma Flor Guardado EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 05:03

Pedalear sobre el agua es una sensación algo extraña, pero liberadora. Cuando el firme desaparece parece que la bici se desliza con mayor facilidad que en tierra, aunque conseguir propulsar una estructura de acero inoxidable y aluminio que pesa unos veinte kilos requiere cierta preparación física o muchas ganas de disfrutar de un original paseo por las mejores vistas del puerto de Gijón: las que ofrece la superficie del mar.

A comienzos de este mes amarraban en el Puerto Deportivo las seis primeras bicicletas acuáticas de Asturias. Se trata de una actividad lúdica que se une a la ya amplia oferta de deportes náuticos de la instalación. Desde los pantalanes del Muelle, gijoneses y visitantes pueden sentir la brisa marítima a bordo de una moto acuática, practicar paddle surf o descubrir, buceando, el fondo marino. También llegar casi hasta Poniente pedaleando entre embarcaciones.

Media hora de paseo en bici acuática cuesta apenas quince euros. No precisa neopreno, calzado especial ni prácticamente saber nadar. Desde la dirección del Puerto tranquilizan: «Aún no ha caído nadie al agua». Eso sí, indica Flor Guardado, «la mar tiene que estar tranquila y no puede haber mucho viento porque podría hacer perder el control sobre la embarcación». Cada una de ellas cuesta 6.000 euros y su funcionamiento, aunque sencillo, suscita la curiosidad de los paseantes. El cuerpo de la bici está situado en una estructura colocada sobre dos cascos paralelos y la 'rueda' trasera mueve unas hélices propulsoras que hacen avanzar el aparato, cuyo timón es el manillar. Y aunque se tarda algo más en maniobrar, enseguida se le coge el tranquillo.

Así lo demostró Guillermo, uno de los primeros valientes en probar las bicis, que pueden utilizar los mayores de 12 años y salen cada media hora de la plataforma habilitada en el Puerto. Desde ahí se proponen dos recorridos: uno en la dársena interior, más tranquilo, y otro algo más arriesgado por la dársena exterior hacia la playa de Poniente. Si se decide salir del Puerto, la lancha neumática acompaña a las embarcaciones para evitar sustos. «Están teniendo muy buena acogida», asegura Guardado. «Las inauguramos el día de las Jornadas Naúticas e hicimos ya ochenta salidas, pero confiamos en que con la llegada del verano se anime mucha más gente».