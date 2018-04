Los bomberos piden apoyo municipal a una ley «que nos dé garantías al actuar» Representantes de los bomberos y la viuda de Eloy Palacio, Marta Valle, reunidos con concejales. / J. PETEIRO «La sentencia sobre la muerte de Eloy Palacio nos ha creado una indefensión que genera dudas cuando vamos a intervenir», lamentan IVÁN VILLAR Gijón Sábado, 28 abril 2018, 03:18

«Todos los bomberos de España están pendientes de lo que pase aquí». Profesionales pertenecientes a diferentes servicios de extinción de incendios, de Asturias y de otras provincias se reunieron ayer con el concejal de Seguridad Ciudadana y representantes de todos los grupos municipales para pedirles apoyo al desarrollo de una ley «que regule la profesión y nos dé garantías a la hora de cumplir con nuestro deber», demanda que ya han trasladado también al Ayuntamiento de Oviedo, la Junta General del Principado y la delegación del Gobierno. Recordaron que el detonante de esta reclamación fue la muerte durante la extinción de un incendio en la calle Uría de Oviedo del bombero Eloy Palacio, cuya viuda estuvo presente también en la reunión de ayer, y la sentencia que atribuye la culpa de lo ocurrido a una «imprudencia» del fallecido. «Ese fallo ha marcado un antes y un después en el desarrollo de nuestra labor. Crea una indefensión que nos genera dudas a la hora de intervenir», señaló Miguel Uclés, bombero de Vigo, quien hizo de portavoz de sus compañeros tras el encuentro con los ediles. Los grupos municipales se comprometieron a aprobar una declaración de apoyo a sus demandas en el próximo Pleno.

Uclés explicó que su objetivo es «que estemos garantizados en acto de servicio, como cualquier cuerpo de seguridad del Estado, porque ahora solo constamos como empleados de la administración pública. También que seamos considerados agentes de la autoridad y que la figura de bombero sea homogénea en todo el Estado, algo que mejorará la coordinación a la hora de intervenir. Hoy hay muchos siniestros que superan los límites de una administración concreta».

Juan Carlos Fernández, bombero de Oviedo que acompañaba a Eloy Palacio «cuando el edificio colapsó y nos engulló», aseguró que actualmente «nos sentimos en una situación de desamparo a la hora de actuar».

«Una patada en el culo»

Recordó que el día del accidente su compañero disfrutaba de una jornada de descanso «y no tenía obligación de acudir a la calle Uría, pero lo hizo para ayudar ante un incendio de unas dimensiones como nunca hubo en Oviedo. ¿Y cómo se lo paga la administración? Con una patada en el culo».

Explicó que «antes cuando iba a una intervención nunca me planteaba si iba a volver a casa o no. Y no voy a dar un paso atrás porque un juez diga que puede ser una actuación temeraria. Pero es posible que en un día de descanso haya quien si suena el teléfono se lo piense y prefiera no acudir». Señaló que por eso «es necesaria una ley que nos regule y nos proteja». David Fernández, bombero regional, coincidió en que a la hora de intervenir «la duda no es buena».