Botellas, vallas y hasta un inodoro en aguas del Muelle

Arriba, decenas de botellas de cristal y vasos, recogidos del fondo. Abajo, una valla sacada a flote en el Muelle. / JORGE PETEIRO

Buzos aficionados y de la Guardia Civil sacan a flote una tonelada de basura en el Puerto Deportivo

Cientos de botellas y vasos de cristal, bicicletas, una valla de obra, carritos de la compra, una lavadora e incluso un inodoro de barco. Los buzos sacaron en la mañana de ayer a flote la basura sumergida en las aguas del Muelle. Es el tercer año que el Puerto Deportivo organiza esta actividad colaborativa que tiene por objetivo limpiar el fondo de las dársenas, donde, en tan solo doce meses se ha llegado a acumular una tonelada de residuos.

Participaron buzos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y también de la Federación de Actividades Subacuáticas de Asturias. Los submarinistas desde dentro y los voluntarios a bordo de embarcaciones y en los propios pantalanes, trabajaron durante más de tres horas sacando uno a uno cada vaso roto, cada botella de sidra arrojada desde la acera y cada desecho que la mano del hombre se encargó de dejar allí.

No solo se trataba de limpiar, también de concienciar. Flor Guardado, directora del Puerto Deportivo, explicaba que «lo que se pretende es que además de hacer una limpieza en profundidad, los ciudadanos se acerquen al Puerto y puedan verlo con otros ojos». Porque la mayoría de la basura hundida no es perceptible a simple vista.

«En esta ocasión se han localizado varias baterías de barcos, de personas que las cambian y las tiran aquí mismo, es una verdadera pena que los propios usuarios actúen de esa forma», lamentaba Guardado, quien asegura que hasta el momento los problemas de vertidos que ha sufrido la playa de San Lorenzo no han afectado al Puerto Deportivo. «Por el momento no ha llegado nada y las aguas están limpias», asegura. Este año el Muelle recuperó la bandera azul que se había perdido el año anterior. «Es cosa de todos que no sea un vertedero. Para eso es muy importante la concienciación», considera la directora del Puerto Deportivo. Los servicios municipales de limpieza pasarán a recoger hoy la basura para proceder a su traslado al vertedero.