Ana Braña afirma que el plan financiero admite modificaciones

«Terminé la presentación del plan financiero poniendo la pelota en el tejado del resto de grupos invitándoles a estudiarlo y transmitirme sus propuestas y no he tenido ninguna respuesta». Así lo aseguró ayer Ana Braña, concejala de Hacienda, quien insistió en que el documento está abierto a modificaciones. Incidió en que todos los gastos que quisieran incluir fueran «equitativos» con el plan e incluyeran, por tanto, de qué otra partida retirar los fondos, pero hasta el momento «solo ha habido conversaciones no oficiales con un par de grupos».

Braña criticó la postura de algunos portavoces municipales y aseguró que «están utilizando el plan como excusa para otras cuestiones». Defendió que el documento está elaborado en base al ejecutado el año pasado y sobre eso se prevé un crecimiento del 2,4%. «No hay un descenso en el gasto como dice el PSOE, de hecho las obligaciones reconocidas son por un millón de euros más», detalló. Aseguró que el plan queda 200.000 euros por encima de la regla de gasto porque «ajustarlo a cero no tendría sentido» y negó que se hubieran amortizado cuarenta millones.