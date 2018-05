El Brisamar de arte y ensayo, aquella vida en versión original Calle Castro Romano, de Cimavilla, donde estuvo el Brisamar. / UCHA La sala se especializó en cine francés, italiano y británico. Los subtítulos provocaban a veces la carcajada. El actor decía «merde» y se leía «caray» | La reapertura del cine hace medio siglo congregó en la calle Castro Romano de Cimavilla a un joven foro de intelectualidad LUIS ANTONIO ALÍAS GIJÓN. Lunes, 21 mayo 2018, 01:15

Hace cincuenta años el cine Brisamar, que ya llevaba unos años de existencia, reabría como el nuevo de arte y ensayo gijonés, casi al mismo tiempo que su hermano cabayón, el Palladium. Recordemos el momento: París arde con su revolución de los adoquines y las frases ingeniosas, Checoslovaquia experimenta una liberalización que los rusos aplastarán de manera sangrienta, la informática se generaliza entre las grandes empresas por obra y gracia de IBM, la guerra de Vietnam combina el inicio de negociaciones con los peores bombardeos, los Beatles lanzan su álbum blanco y los Rollings el Banquete de los mendigos, la SEAT prepara el lanzamiento del potente y elegante 124 y EL COMERCIO ya informa (sucintamente) en portada de las múltiples huelgas que recorren nuestro país, de la minería o la siderurgia, a la universidad.

Queda poco más de un año para la llegada del hombre a la luna y para el festival de Woodstock: cuatro años antes Dylan aseguraba que los tiempos estaban cambiando, y probablemente ni él mismo imaginaba hasta qué punto, con el LSD y el amor libre conquistando el pasado verano del amor por San Francisco y por medio Occidente.

Un medio Occidente del que España andaba bastante retirada por obra y gracia del franquismo. Pero el imprescindible turismo, el crecimiento y fuerza incluso dentro de los propios sindicatos verticales del Partido Comunista, el cénit del desarrollismo y el párkinson del líder supremo proporcionaban ciertas liberalizaciones.

Una de ellas, los cines de arte y ensayo, que ya funcionaban en Francia, Inglaterra o Italia. Aquí se les añadiría además funcionalidades complementarias: tendrían no solo cabida las películas hasta entonces reservadas a los cine-clubs, también aquellas que pudieran general polémica por contestatarias y, no obstante, poseer capacidad comercial, la censura prefería verlas fuera de los circuitos de proyección convencionales, en salas de pequeña capacidad para melenudos medio hippies y medio troskos, amantes de los foros froidianos y lectores de Mandel, Marta Harnecker y Althusser (antes del uxoricidio).

Carnés universitarios

Rompiendo la ley del doblaje obligatorio, aquí todas las películas se exhibían en versión original con subtítulos, lo que provocaba risas y aplausos cuando el actor francés pronunciaba un clarísimo «merde!» y el subtítulo ponía «¡caray!».

El Brisamar estaba en la calle Castro Romano. De él permaneció largo tiempo un hermoso mural dedicado a los Lumière, antes en el vestíbulo de entrada, ahora acceso a un aparcamiento. Llegabas, presentabas a la taquillera unos carnés con tiques numerados que te daban por universitario proporcionándote un muy apreciable descuento, entrabas a la sala de espera (no se vendían refrescos o palomitas), saludabas a los amigos y conocidos que elegían consuetudinariamente ver la misma «oebre du spetiéme art» y tras el visionado la debatías -por ejemplo- en la terraza del Planeta, entonces abierta, barata y roja, mientras tomabas culinos y cacahuetes. O Corales semi-seco y cacahuetes.

El cine aconceyaba jóvenes intelectuales comprometidos amantes de los foros froidianos y lectores de Mandel y Marta Harnecker,

El Brisamar nos dio 'Novecento', cuando Depardieu aún parecía humano; y 'Muerte en Venecia', que cambió nuestras vidas por su hermosura y profundidad. No obstante, hoy pagaríamos con tal de no reverla por quincuagésima vez. Y 'Z', de Costa Gavras, que tuvo al final un 'espontáneo' dispuesto a discutir lo que leninistamente diferenciaba al proletariado del lumpen; y el 'Concierto de Bangla Desh', donde George Harrison vio detenida su petición de «dadles de comer» por el sonoro grito de Paco 'el Ruso': «¡Qué coño dadles de comer, dadles armas!».

'El Desencanto' de los Panero

En el Brisamar nos concienciamos con la tragedia masoquista de 'El portero de noche' y otros excesos de la Cavani, y con 'El honor perdido de Katharina Blumt', y con la compleja 'Las hermanas alemanas' de Von Trotta, ejemplo peripintado sobre cómo los revolucionarios jóvenes terminamos conservadores, y los conservadores reconvertidos se convierten en De Juana, y con la sobrecogedora belleza de Romy Schneider haciendo un nuevo Sissí trágico y maduro en Luis II de Baviera...

Pasados los balbuceos de la democracia, nos ablucó 'El imperio de los sentidos', nos asqueó 'Saló y los 120 días de Sodoma' (¡cuántas vueltas dimos a lo peor despedida posible del genio Pasolini); nos decepcionó la depresiva y turbadora 'Último Tango en París': ¿Eso era todo? ¿Seguro que no seguía censurada? ¡Quienes la vieron en Francia hablaban de escenas porno crudísimas, y de aquel Marlon Brando y de aquella María Schneider se veían menos órganos explícitos que de cualquier engendro de Pajares y Esteso! Y 'El desencanto', desnudo pornográfico de la familia Panero que nos asombró y conmovió desde lo profundo.

Nunca olvidaré el primer largo gay que vi en mi vida, Sebastiane, de Derek Jarman, especialmente por rodarse completamente hablada en latín. Tampoco la mejor película de Saura tras 'La caza', que no fue otra que 'El jardín de las delicias'; o el éxito de 'La prima Angélica' una vez los Guerrilleros de Cristo Rey lograron suspender algunas proyecciones por la fuerza.

El Brisamar nos dio sueños y ganas de revueltas e instaló un escenario de argumentarios. También de lotes -«darse el lote», ¿alguien se acuerda del significado?- no por simple excitación juvenil, que nos movía la conciencia de clase aunque andáramos igual que bonobos, si no siguiendo las sesudas tesis de Wilhem Reich; encima, inaugurada y abierta justo al lado la Librería Paradiso(creo que por 1976 y que Chema y José Luis me perdonen de equivocarme), el cogollo progre playu quedó consolidado.

El Brisamar, igual que el Roma o el Avenida en la adolescencia, nos entretuvo y nos enseñó. Estrenó la larga y absurdamente prohibida 'El acorazado Potenkim' y algunos ensayos infumables que de arte poco: daba igual, proporcionaban la posibilidad de contrastar si al matar X a Y tras encontrarlo en pleno adulterio, en realidad se estaba exponiendo la debilidad del imperialismo ante la rebelión de los pueblos tercermundistas, o si el borracho que pasaba la vía y lo arrollaba un tren ocultaba una sutil crítica contra el revisionismo.

¡Y cuidado al desarrollar tus tesis! ¡Podías desviarte y ganarte el ofensivo título de pequeño burgués!

De películas norteamericanas, excepción digna de mención, prácticamente ninguna, excepto los largometrajes primeros de Charlot y la épica 'La sal de la vida' del represaliado por el macartismo Herbert J. Biberman. O reposiciones inmensas tipo 'La uvas de la ira'.

Salas X en los ochenta

Hace cincuenta años abría un símbolo rebelde que nos dio cobijo y meditaciones. Ofrezcámosle el justo homenaje del recuerdo. Aquella Cimadevilla de puticlubs y flamenco (y pescadores, pescadoras, cigarreras y obreros) andaba igualmente sobrada de vida intelectual. Y puesto que allí vivía, asistí a numerosas noches de entresemana como único público: la desaparición de la censura y el desencanto que titulara Chávarri lo mató: los años ochenta trajeron las salas X, el 'Tío yo paso', 'La guerra de las galaxias', 'En busca del arca perdida' y, finalmente, video kill the cinema star.

Pero los sesentones y setentones le debemos tantos buenos recuerdos habida cuenta de lo que nos entretuvo y sensibilizó que propongo hoy, mientras cogemos la taza de café, el vaso de sidra o el de vino, un recuerdo emocionado. Incluso una lágrima por la juventud provechosamente pasada en su interior.

Y rever en homenaje -es un decir- el 'Amarcord' de Fellini por supuesto en italiano: Voglio una donna!