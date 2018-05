Buscan a los agresores de dos hosteleros en Manuel Llaneza Una vecina ayuda a limpiar el bar tras la agresión. / P. UCHA Los dos atacantes, que se encontraban en estado ebrio, atacaron a los propietarios y les provocaron cortes con un vaso roto O. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 27 mayo 2018, 02:17

La Policía busca a dos hombres que en la tarde de ayer protagonizaron un altercado en un establecimiento hostelero de la avenida de Manuel Llaneza y durante el cual resultaron heridos los propietarios, un hombre y una mujer.

Al parecer, los dos individuos entraron al local hacia las cinco de la tarde, con síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Pidieron sendas consumiciones y empezaron a increpar a la camarera porque tenía a su perro en el bar. «Estaban buscando lío desde que llegaron, si no hubiese sido por eso, sería por otra cosa», explican los clientes. Después de los insultos y a las amenazas llegaron a las manos y le provocaron a la dueña una herida cortante en el brazo, a la altura de la muñeca. Al parecer, la lesión le fue ocasionado con un vaso roto.

La víctima perdió una gran cantidad de sangre y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro sanitario. Para cuando los agentes de la Policía Nacional y Local llegaron al lugar, los atacantes habían huido. El incidente provocó una importante alarma en el entorno del local, ubicado en la esquina de la avenida de Manuel Llaneza con la calle Caveda.

Sin denuncia interpuesta

El propietario del negocio explicó que no tenía intención de interponer denuncia por lo incidente que levantó una gran expectación en la zona por la amplia presencia de agentes de la Policía.

«Son cosas que pasan cuando tienes un establecimiento hostelero, que muchas veces tienes que aguantar a gente bebida, pero no va más allá, no queremos que estos pueda perjudicar al bar porque nunca hemos tenido ningún problema, al contrario», señala. Esta versión la corroboran los clientes habituales y los vecinos. «Se trata de una pareja muy trabajadora y encantadora, no merecían que les pasase esto», lamentaban los vecinos del establecimiento.