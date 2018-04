La cadena Metropolitan gestionará las instalaciones deportivas del Chas Gimnasio de la cadena Metropolitan en los bajos de El Molinón, abierto hace seis años. / PALOMA UCHA El grupo que explota el gimnasio de los bajos de El Molinón ultima un acuerdo para que sus socios puedan disfrutar de actividades al aire libre M. MORO / L. ALVAREZ GIJÓN. Sábado, 21 abril 2018, 03:42

La cadena de gimnasios Metropolitan gestionará las instalaciones deportivas del Club Hípico Astur (Chas) si prospera, como todo apunta, un acuerdo con la directiva de la entidad afincada en Castiello de Bernueces para que los socios del equipamiento en los bajos de El Molinón, abierto ahora hace seis años, puedan disfrutar pronto de nuevas actividades al aire libre lejos del estadio. La intención de Metropolitan es expandirse más hacia el este y ampliar sus servicios en Gijón con una nueva zona de deporte y de ocio que, entre otras instalaciones, incluirá restaurantes y piscinas.

Está previsto que las nuevas instalaciones, que se pondrán en marcha en el entorno de un año como máximo y para las que se baraja una variada oferta de servicios, generen un importante número de contrataciones. En la actualidad, Metropolitan da trabajo a 43 trabajadores en sus locales de El Molinón. También se prevé que los socios puedan utilizar indistintamente cualquiera de las dos instalaciones, e incluso se baraja -aún como mera hipótesis- la posibilidad de incluir una zona específica para uso infantil.

La cúpula directiva del grupo empresarial que encabeza Javier Pellón estuvo recientemente en la ciudad para dar el impulso definitivo a las negociaciones que vienen dándose con la directiva del Chas.

Sea como fuere, el presidente del club hípico, Jesús Kocina, se mostró ayer cauto sobre el cierre de esta operación con Metropolitan, porque no quiere que trasciendan los términos del acuerdo antes de la asamblea de socios convocada para el próximo miércoles, día 25. «Estamos buscando una empresa especializada en gestión deportiva para que lleve la otra parte del club, la de las instalaciones deportivas. A lo mejor le viene bien a Metropolitan y no voy a negar que hemos estado en negociaciones, pero aún no hay nada cerrado. Habría que hacer un nuevo contrato y en esa gestión hay posibilidad de acuerdo con otras empresas», anotó.

Los 19.000 metros de Ganax

La entrada en liza de Metropolitan no tendría por qué colisionar con el intento de expansión del Grupo Covadonga en el Chas. El Grupo está interesado en la franja de 19.000 metros cuadrados que les corresponde judicialmente a Ganax por haber liquidado en su momento la deuda del Chas. No obstante, estos terrenos están pendientes aún de formalizarse. La directiva grupista que preside Antonio Corripio no da el paso de presentar una oferta a su masa social porque la situación de esa parcela no está documentalmente clara.