El cambio de Gobierno en Madrid retrasa el desbloqueo de la depuradora del este

Acabar la depuradora, construir dos pozos de tormentas y separar la red de aguas fluviales de la de saneamiento es la solución aportada ayer por el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, para evitar que se repitan episodios como los vividos en los últimos días en la playa de San Lorenzo, donde apareció una gran mancha de contaminación. Así lo indicó en su comparecencia en el pleno de la Junta General del Principado, donde explicó que antes el Consejo de Ministros tiene que desbloquear la situación en la que se encuentra la depuradora del este de Gijón para resolver el contrato con FCC, liquidar la obra -que se encuentra el 90% de su ejecución- y encargar a la empresa pública Serpa la puesta en marcha del pretratamiento, que consiste en el desengrasado y desarenado de las aguas, y que es lo único autorizado por sentencia de la Audiencia Nacional hasta que se resuelva el expediente ambiental que diga si se puede mantener la planta en su actual ubicación o no.

Pero para que el Consejo de Ministros dé ese paso necesita el correspondiente informe del secretario de Estado, «que ya debería estar listo», apuntó Lastra. El consejero indicó que la resolución del contrato no se aprobará en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, ya que se dedicará a la creación de la estructura de los diferentes ministerios y a los correspondientes nombramientos, y aseguró que «será en el primer Consejo de Ministros ejecutivo», es decir, el de la próxima semana, según le indicaron desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con cuyos responsables se puso en contacto.

Pero al mismo tiempo se necesita la declaración de impacto ambiental que indique que la instalación se ajusta a Derecho. Fernando Lastra indicó que «se contrató en julio de 2017 con un plazo de ejecución de once meses, por lo que estamos ante la finalización del trámite. Después habrá 30 días hábiles de información pública. A continuación, un plazo de un par de meses para resolver las alegaciones, con lo que ya estamos en 2019».

Pero, ¿qué ocurre si la declaración de impacto ambiental dice que la ubicación de la depuradora no es la correcta? El consejero dijo que «habrá que demolerla e iniciar un nuevo procedimiento. Así que calculen...».

Sanciones

Lastra explicó, además, que pesa sobre España la amenaza de una importante multa por haber incumplido la normativa comunitaria en esta materia. El país se podría ver obligado a pagar 19.303 euros diarios desde el 14 de abril de 2011 hasta el día que el Tribunal de Justicia de la UE imponga la multa, más otros 171.000 euros diarios mientras dure ese incumplimiento. «Esto es responsabilidad del Estado, pero corresponsabilidad de todos. Este dinero bienvenido sería para hacer todas las obras que tenemos que hacer», apuntó.

Entre tanto, el Gobierno del Principado sigue preocupado por la situación de la playa de San Lorenzo, pues «el sistema de depuración de Gijón no fue capaz de asumir tanta agua y no está en condiciones si se vuelve a producir el mes que viene», dijo Fernando Lastra, que apuntó que se analizaron las aguas en «una zona de muestreo que no fue pequeña. Se tomaron muestras en las escaleras 4, 8 y 12, y en Bahones, El Rinconín, Peñarrubia, El Arbeyal, Poniente, Peñarrubia, Serín y Estaño», aunque se mostró dispuesto a ampliar las zonas a analizar.

Sí tiene claro el consejero que este problema se debió a que «llovió mucho, con mucha intensidad». Si bien el episodio del día 26 se utilizaron las muestras de agua tomadas por el Ayuntamiento de Gijón, el día 4 de julio entraron en acción los servicios de control del Principado. Explicó que se detectaron en aguas de la playa «niveles altísimos de carga bacteriológica», pero no grasas ni hidrocarburos, que sí se localizaron en otros depósitos por la limpieza de los colectores.

«La playa de Gijón es un símbolo a proteger, porque es nuestra referencia y un atractivo turístico. Pero hay que recordar que también se inundó Arcelor y una instalación universitaria, se desbordó el río Nora en Noreña y hubo problemas en toda Asturias. Pero el debate necesita ser veraz, claro y decir qué falta», explicó. Y reiteró que el origen de estos episodios estuvo en los alivios del sistema de saneamiento en la zona baja del río Piles «y que fue a la playa, con un componente altísimo bacteriológico».

También habló de este asunto el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Mostró el compromiso del Principado «con la seguridad, limpieza y garantía ambiental» de la playa de San Lorenzo, «un gran atractivo turístico para toda Asturias». Además, señaló que la muestras recogidas por el Principado detectaron «una presencia de bacterias E.coli por encima de los valores máximos permitidos».