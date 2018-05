El campus impartirá a partir de octubre el primer título del país en Sonificación El profesor Javier Suárez Quirós, en la Escuela Politécnica de Ingeniería. / DAMIÁN ARIENZA Tendrá 25 plazas y abordará cómo emplear el sonido para interpretar datos y diseñar objetos que reduzcan la contaminación acústica ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Viernes, 4 mayo 2018, 01:16

El coche eléctrico ha supuesto un avance en la reducción de la contaminación acústica: su motor, al no ser de explosión, no emite ningún ruido y eso proporciona un mayor confort sonoro. Sin embargo, hasta su aparición, el sonido de un motor era indicador de la presencia de un automóvil y prevenía de un posible peligro. Esta circunstancia ha desaparecido con el coche eléctrico. ¿Eso puede cambiar? Según explica el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) Javier Suárez Quirós, sí. «Es posible darle una sonoridad agradable al vehículo del futuro e incluso aportarle un sonido personalizable, que sea una seña de identidad de quien lo conduce». Podría variar incluso en función de su estado de ánimo.

Es una de las muchas aplicaciones que permite una disciplina denominada sonificación. La EPI comenzará a impartir estos estudios a partir de octubre. Será un título propio de la Universidad de Oviedo, que permite adquirir competencias profesionales en este campo, y el primero de todo el país. Suárez Quirós -que encabeza el grupo de cinco docentes encargados de su puesta en marcha, «entre los que se encuentran profesionales de la Musicología, Conservatorio de Música y de centros de FP especializados en sonido- explica que «detectamos una ausencia de este perfil profesional, que cada vez va a ser más demandado». Contará con veinticinco plazas para todo tipo de perfiles, aunque creen que puede interesar más a los profesionales de la música, y será no presencial (http://sonificacion.es).

El caso del coche eléctrico permite ver cómo la sonificación va a mejorar el sonido de los objetos y también los procesos que estos llevan a cabo para comunicar mejor lo que ocurre alrededor.

Así, el profesor pone como ejemplo una habitación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde hay dispositivos midiendo diferentes variables y que emiten distintos pitidos. «Hay mucha simultaneidad, informan de aspectos diferentes, con sonidos distintos y, entre ellos, no hay ninguna relación. Además, es complicado distinguirlos cuando confluyen... Con el diseño de interfaces y sistemas sonoros, podríamos tener información mucho más completa que la de una alarma. Es decir, si se está produciendo una subida o una bajada en esa variable concreta, si la situación es crítica o no, si se requiere una intervención inmediata o no... Además, contribuiría a reducir esa atmósfera densa en sonidos».

En forma de melodía

Para comprender el segundo campo de aplicación, el docente alude, por ejemplo, al ambiente que hay un sábado por la noche en un restaurante cerrado, al sonido que generan los vasos y los platos al colocarlos sobre las mesas y la barra... «Toda esa atmósfera sonora es fácilmente eliminable si se utilizan otro tipo de materiales». En este sentido, recuerda que «el sonido de una botella de vidrio no es lo mismo que una de plástico» y subraya el papel que el sonido puede jugar en el diseño de objetos.

Ya hay empresas que lo están teniendo en cuenta. Entre ellas, una asturiana que, con ayuda de la EPI, ha diseñado un interruptor de palanca con un sonido que indica el proceso que está realizando la palanca: su movimiento y cierre. Es algo que incorporan desde hace tiempo productos premium, como coches de alta gama, en el cierre de puertas.

Hay una tercera área de conocimiento en la sonificación: el análisis de datos. «Hoy en día, la población está acostumbrada a representar comportamientos y tendencias en gráficas, pero también puede hacerse aplicándoles un sonido». De este modo, en el supuesto de un huracán, las personas en zonas de riesgo ven visualmente cómo se relacionan las distintas variables para saber si están bajo amenaza. «Pero, aplicándoles sonidos a los datos, se crearían melodías en las que ese peligro se detectaría de forma más sencilla». En este sentido, apunta que «el ojo funciona bien analizando aspectos estáticos y el oído, las cosas en movimiento».