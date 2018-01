Plantilla de élite por el cáncer infantil Abelardo, Rocío Ríos y Juan Mata son algunos de los 'donantes' para la rifa benéfica. / EFE / UCHA / AFP El colegio Río Piles reúne objetos de unos veinte deportistas para una rifa solidaria ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Sábado, 20 enero 2018, 01:51

Una a una, numerosas figuras del deporte asturiano han ido sumando su aportación a un proyecto que, casi sin querer, se ha convertido en realidad en escasas semanas. Así lo narra Silvia González Mallada, una de las madres del colegio Piles que ha impulsado un mercadillo solidario bastante particular. «Un día, a través de mi hermano, conseguí una camiseta firmada de Juan Mata. Ahí surgió la idea de sortearla para conseguir fondos para alguna causa benéfica. Me puse en contacto con el director y, hasta ahora, siempre me ha animado a seguir con ello», explica.

El proyecto, que se inició con la camiseta del ovetense Juan Mata, ha sumado ya el apoyo de una veintena de figuras del deporte: Abelardo Fernández, José Antonio Redondo, Antonio Maceda, Juan Pablo Colinas, Pilar de la Puente, Jorge Martínez, Luisa Fernández, Martina de la Puente, José Arconada, María López, Juan Mata, Rocío Ríos, Saúl Craviotto , Pablo Carreño , Damián Quintero, Isabel Fernández, Juan de la Puente, Ana Amelia Menéndez, Carolina Ruiz y Mónica Martínez Cid. Se espera que se sumen más los próximos días. «Desde el primer momento hemos encontrado una gran predisposición por todas las partes. La gente se está volcando y es de agradecer», sostiene.

De momento, los objetos recolectados a lo largo de estos días formarán parte de una exposición que se puede visitar en el propio colegio Río Piles. Paralelamente, se están vendiendo papeletas a tres euros para una rifa que tendrá lugar entre febrero y marzo. La fecha aún está sin concretar. «Empezó siendo algo muy chiquitito y la respuesta, francamente, nos ha desbordado», agradece González Mellada.

Se habilitó una urna para envíar mensajes de apoyo y dibujos a los niños enfermos

La recaudación de fondos irá destinada íntegramente a la asociación para niños con cáncer Galbán. La rifa, según apuntan sus impulsoras, servirá para familiarizar a los más pequeños del colegio con los proyectos solidarios. «Hablando con la gente de Galbán te das cuenta de la situación en la que viven muchas familias de las que tú, en principio, eres ajeno», subraya. Para dar apoyo a estos menores, se ha habilitado una urna para que los alumnos del colegio depositen sus mensajes y dibujos a los niños enfermos.

Piso de acogida

La asociación Galbán trabaja con niños con cáncer y sus familias intentando cubrir diversas necesidades. En concreto, la entidad ha puesto en marcha programas económicos, sociales, psicológicos y de ocio enfocados a mejorar la calidad de vida de los más pequeños. Des esta forma, desde Galbán también se han impulsado grupos de trabajo -para adolescentes, madres y padres, abuelos y supervivientes- o un piso de acogida. Este último, situado junto al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), puede ser utilizado «de forma gratuita por todas aquellas familias que tengan que desplazarse hasta Oviedo para que sus hijos reciban tratamiento contra el cáncer».