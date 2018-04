La cárcel de Villanubla solicita trasladar a Asturias a Triana y Montserrat Triana y Montserrat, durante el juicio en León. / EFE Las condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León acumulan expedientes disciplinarios OLAYA SUÁREZ Gijón Viernes, 27 abril 2018, 03:23

Después de que las trasladasen de la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas por su carácter conflictivo, ahora es la dirección del penal de Villanubla, en Valladolid, la que quiere deshacerse de lo que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el funcionamiento de la prisión. Los responsables del centro han solicitado a Instituciones Penitenciarias que Montserrat y Triana sean derivadas a la cárcel de Asturias. Madre e hija, condenadas a 22 y 20 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco, la que fuera presidenta de la Diputación de León por el Partido Popular, han acumulado varios expedientes por mal comportamiento y por conflictos que mantienen con otras internas y con los funcionarios.

Comparten celda en el módulo de respeto y apenas se dejan ver por las zonas comunes. No se relacionan prácticamente con nadie. La propia Triana -leonesa de nacimiento y gijonesa de adopción- llegó a escribir una carta al Ministerio del Interior en la que denunciaba lo que consideraba una persecución por parte del personal de prisiones. «Estamos viviendo una auténtica tortura psicológica en este centro, donde nos mandan desde León para poder continuar su encargo. En el año que llevamos en el Centro Penitenciario de Valladolid la dirección no nos ha dejado hacer ni una sola actividad. Llevamos un año mirando a una pared donde crece musgo», criticaba. En la misiva añadía: «No me han autorizado ni a hablar con mi pareja ni a vernos (a las demás sí y sin aportar ellas acreditación alguna, como yo sí he hecho), de hecho a él hasta le suelen presionar con que me deje cada dos días desde entonces». Triana se ha inscrito como pareja de hecho con un preso de origen rumano al que conoció durante su estancia de un año y medio en la cárcel de Mansilla de las Mulas.

Inspector jefe jubilado

Su padre, Pablo Martínez, inspector jefe de la Policía Nacional se ha jubilado recientemente de su puesto de mando en la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón. Tiene su domicilio fijado en Asturias y las propias familiares presas habían solicitado en su momento el traslado a la prisión del Principado, un extremo que les fue denegado por Instituciones Penitenciarias. Cuando se perpetró el crimen, en mayo de 2014, ejercía como comisario de la Policía Nacional de Astorga. Semanas después solicitó el traslado a la Comisaría de Gijón, donde había desarrollado la mayor parte de su carrera profesional.

Una de las opciones que barajan para poner fin a los continuos problemas generados por Montserrat González y Triana Martínez es separarlas de cárcel y que cumplan sus respectivas condenas en distintos penales. A esta decisión se oponen tajantemente madre e hija, que nunca se han separado en los 38 años que tiene Triana.