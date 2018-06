Los cardiólogos defienden extender a Cabueñes el implante de válvulas aórticas Inauguración de la XXIX Reunión anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. / HUGO ÁLVAREZ El HUCA es el único hospital de Asturias que dispone de esta técnica. Este año tiene previstas 130 intervenciones y «la demanda va en aumento» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Viernes, 8 junio 2018, 03:16

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) fue, en 2007, uno de los primeros de España en llevar a cabo implantes valvulares aórticos transcatéter (TAVI, por su acrónimo inglés) en pacientes con estenosis aórtica, estrechamiento de las válvulas, a los que no se podía operar o que presentaban un riesgo quirúrgico muy alto. Once años después, tanto las prótesis empleadas como la técnica para su implante han avanzado de forma considerable. Esta última, además, es ahora mucho más segura. Con la ventaja añadida de que, a diferencia de la cirugía, no requiere de sedación completa y la recuperación del paciente es más rápida, con lo que pasa menos tiempo hospitalizado.

En todo este tiempo se han sometido al implante por vía percutánea algo más de 400 pacientes en Asturias. Unos 300, solo en los últimos cinco años, lo que da idea de cómo ha ido aumentando la demanda y la disponibilidad de unas válvulas que no son nada baratas. Su coste se sitúa entre los 16.000 y los 22.000 euros, mientras que las quirúrgicas no sobrepasan los 3.000, explicó ayer el responsable de la sección de Hemodinámica de Cabueñes, Íñigo Lozano, tras la inauguración de la XXIX Reunión anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista que se celebra en Gijón con la asistencia de 625 profesionales de toda España.

En ese marco se puso de manifiesto la conveniencia de extender esta práctica a más hospitales. En el caso de Asturias, al de Cabueñes, el único que podría acometer con garantías el TAVI por contar con las instalaciones necesarias para realizar cateterismos. De hecho, el centro gijonés solicitó al Sespa hace meses -tal y como publicó EL COMERCIO el pasado febrero- la autorización para implantar las llamadas TAVI.

En el conjunto de España, en la actualidad solo cuatro hospitales sin cirugía cardiaca están llevando a cabo implantes valvulares aórticos transcatéter. Los que defienden extender la técnica a otros hospitales esgrimen un reciente estudio realizado con 28.000 pacientes en Europa que dice que solo el 0,7% requirió una cirugía urgente por una complicación durante el procedimiento de implante de la válvula percutánea. Y de esos, la mitad no habría salido con vida del hospital aunque se hubiese operado, según refirió el responsable de la sección de Hemodinámica de Cabueñes.

Crecimiento «tremendo»

En el HUCA, el número de este tipo de intervenciones no han dejado de crecer en los últimos años. Se realizaron unos 60 en el año 2016; 80 en 2017 y este año están previstos 130. «El crecimiento es tremendo», subraya el doctor Lozano, que apunta a que la previsión es que el número de implantes transcatéter se dispare en el momento en que los hombres y mujeres del 'baby boom' del pasado siglo lleguen a los 75 años, edad a partir de la que empieza a manifestarse la enfermedad. «La demanda irá en aumento», argumenta por una cuestión de lógica demográfica en una región cada vez más envejecida como la asturiana.

La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, que presidió la inauguración en el recinto ferial de la XXIX Reunión anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista destacó que «ésta es una especialidad puntera en España», que recibe una calificación de 93,4 puntos sobre cien y que está muy por encima de la de países como Suecia, Reino Unido, Japón o Estados Unidos.