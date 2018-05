Carmen Moriyón: «El respaldo que recibí de Foro y mis compañeros pesa a la hora de decidir» 01:52 La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, sonriente, durante la entrevista en La Lupa, de Canal 10. / PALOMA UCHA La alcaldesa de Gijón dice sentirse abrumada por el apoyo de las agrupaciones locales y pide tiempo para tomar una determinación, ya que «también influyen cuestiones personales» ANA MORIYÓN / IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 25 mayo 2018, 03:03

Carmen Moriyón dice sentirse «agradecida» y «abrumada» por tantas muestras de apoyo en el seno de su partido para que dé un paso al frente y opte a presidir Foro en el congreso que se celebrará el próximo mes de septiembre, y que implicaría también ser cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas. Pide «un tiempo prudente» para la reflexión pues, arguye, se le abren ahora «muchos interrogantes» porque en su decisión pesan también cuestiones personales y profesionales. Moriyón no niega, en cualquier caso, que se trata de un proyecto que le ilusiona y también, reconoce, que tiene de alguna manera una deuda pendiente con el partido, al que representa desde 2011 al frente de la Alcaldía. «Tuve la suerte, el privilegio, de ser alcaldesa de Gijón de la mano de Foro y contar con la autonomía municipal que mi partido nos da. Y después de esta suerte, ahora eso pesa, y está pesando», admitió. Igual que pesa, completó, el apoyo público que desde el pasado lunes está recibiendo por parte de organizaciones locales y dirigentes de esta formación política. «¿Cómo no sopersarlo?», cuestionó.

La regidora aseguró ayer en el programa de La Lupa, de Canal 10, entrevistada por Juan Neira, que «no se esperaba, fue una sorpresa», el acuerdo adoptado por Foro Siero para instarle a que se convierta en la próxima candidata del partido a la Presidencia del Principado. La actuación de los dirigentes de Foro Siero solo sirvió para abrir la veda. Luego se sumaron voces de Noreña, Ribadesella, Somiedo, Ribera de Arriba, Aller, Gozón y también de su propia casa, Gijón. «Estoy abrumada y sinceramente creo que estas palabras no van dirigidas a mí, en el fondo están diciendo cosas positivas de una gestión de un equipo de personas que tengo la suerte de encabezar», dijo, tratando de quitarse méritos, al tiempo que agradeció todas las muestras de cariño recibidas y reconoció que abordar ahora este dilema es para ella una cuestión «muy complicada». Deberá adoptar una decisión de aquí a principios de julio que, mantiene, no se había planteado hasta ahora. «No trabajé todos estos años para llegar a un objetivo concreto, esto no estaba en mi cabeza», aclaró.

Con todo el foco mediático pendiente de sus palabras, la primera edil gijonesa pidió respeto a los tiempos establecidos por el partido para la celebración del congreso, fijado para el 29 de septiembre, así como para el proceso de primarias previsto en los estatutos de Foro. «En mi partido no hay candidatos por aclamación, va a haber primarias y un congreso», quiso zanjar. No obstante, parece complicado a estas alturas prever que pueda haber más de una candidatura, máxime después de las manifestaciones realizadas ayer por la actual presidenta, Cristina Coto, dispuesta a dejar libre el camino a Moriyón. «Estoy muy contenta con mi partido porque se lleva esta hoja de ruta hasta el final. Yo nunca provocaría ni querría una aclamación», advirtió.

Interrogantes

Durante toda la entrevista, Carmen Moriyón insistió en que se trata de una decisión «trascendental» a nivel personal y político que, como tal, requiere por su parte de un proceso de reflexión en el que sopesar pros y contras. Reconoció en este sentido que no puede quitarse de la cabeza a su familia -a la que avisó en cuanto tuvo conocimiento del anuncio por parte de Foro Siero para que no se llevara un «susto», pero también «la carrera profesional» que dejó hace ocho años para iniciar su trayectoria política. Igualmente, admitió sus dudas sobre su capacidad para «llevar a cabo esos retos» y responder a las «expectativas de todas las personas que trabajan por Foro». Negó, en cualquier caso, que haya pensado estos últimos días en rechazar esta propuesta por miedo a una derrota electoral en los comicios, si bien entiende que «no es descabellado» que cuando los resultados electorales no son los que se esperan, el líder debe dar un paso atrás y retirarse. Lo hubiera hecho en 2015, confesó, si Foro no hubiera ganado las elecciones en Gijón. «No es una cuestión de vísceras, es una cuestión de cabeza, de cerebro y de pensar, no solo lo que sea mejor para uno, sino para todo este proyecto que está en marcha», incidió.

Tuvo también palabras para Cristina Coto, a la que se refirió insistentemente como «mi presidenta», y quien ayer se sumó a quienes piden a Carmen Moriyón que lidere el partido y, de esta forma, la releve al frente del proyecto, si bien criticó las formas utilizadas en lo que ella misma calificó de «aclamación». Moriyón solo tuvo palabras de «respeto» y «agradecimiento» para la también diputada e, incluso, comentó que en su opinión «está haciendo las mejores intervenciones parlamentarias de todos los portavoces» de la Junta General en esta legislatura. Destacó igualmente de ella su «gran capacidad de trabajo» y que ha sido «muy escrupulosa con la tarea que se le encomendó».

Asturias por encima de todo

Moriyón también aprovechó para defender el proyecto de Foro y sentenció que el objeto de esta formación ha sido y es «defender Asturias por encima de todo, aquí y en Madrid, a través de Isidro Martínez Oblanca y Rosa Domínguez de Posada. Si eso es continuismo, lo es». Y, aunque rehuyó entrar en el debate sobre las diferencias entre el perfil político de Francisco Álvarez-Cascos, Cristina Coto y ella misma, asumió que cada mandato es diferente porque las circunstancias de cada momento obligan tanto a los dirigentes políticos como a los propios partidos a «acomodarse a las situaciones».

Puso en ese sentido el ejemplo de su experiencia como alcaldesa de Gijón en sus dos mandatos. «Tenemos que ser flexibles», planteó Moriyón, quien insistió, en cualquier caso, en que el proyecto de Foro «está claro: la defensa de los intereses de Asturias». «Es un proyecto concreto, no rupturista. Viene a cambiar las cosas que no funcionan», añadió. Eso sí, confesó que no tiene «ninguna duda» de que la persona que acabe liderando el proyecto va a disponer de «autonomía» para dirigir el partido.

Reflexionó también sobre una posible candidatura conjunta en Asturias y en Gijón con el PP, como propone la dirigente de este partido. Moriyón, que quiso dejar patente que se trata de una cuestión que debe abordar el órgano de dirección una vez que se celebre el congreso, opinó que el partido «tiene un proyecto muy concreto para Asturias, muy singular, y creo que eso debemos defenderlo».

