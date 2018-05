Carmen Osorio, la bloguera gijonesa que perdió a su bebé, embarazada de nuevo Imagen compartida por Carmen Oosrio en su perfil de Facebook. «Tengo miedo y me duele recordar a mi pequeña», ha asegurado la futura madre en las redes sociales EL COMERCIO Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 20:25

'No soy una drama mamá' es el blog de la gijonesa Carmen Osorio, página en la que compartió, reuniendo todo el valor, la historia de la pérdida de su bebé el pasado verano.

Ahora, la bloguera de Gijón ha anunciado, tanto en Facebook como en su propio blog, que vuelve a estar embarazada, una gran noticia que ha generado multitud de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

«Me gustaría anunciar esto con el entusiasmo de otras veces, pero no me sale. Tengo miedo y me duele recordar a mi pequeña. Nuestro quinto hijo está en camino pero necesito tiempo para ir vinculándome con él, no es fácil cuando tu corazón se rompió y ya no eres la misma.. pero lo conseguiré porque este bebé también merece que yo esté contenta», escribía la bloguera junto a la fotografía de una ecografía.

Carmen Osorio, de 35 años, perdió a su anterior bebé de manera prematura un día antes de dar a luz. Este será su quinto embarazo.