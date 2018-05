Cien oportunidades para emprender en el deporte Germán Robles, Rubén Hidalgo, Jesús Martínez Salvador, Félix Baragaño y Antonio Corripio. / AURELIO FLÓREZ La Cámara formará a un centenar de parados de menos de treinta años que tengan ideas de negocio en la industria deportiva E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Viernes, 11 mayo 2018, 02:56

Será una oportunidad para cien jóvenes menores de treinta años y desempleados, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. La Cámara de Comercio de Gijón ha puesto en marcha el programa 'Sport up! Gijon' con el que busca promover vocaciones empresariales en la industria del deporte, un sector que no ha parado de crecer, incluso en plena crisis. La actividad -que mueve 632.000 millones de euros al año en todo el mundo, genera 186.000 empleos en España y supone el 2% del Producto Interior Bruto (PIB)- ha visto aumentar en los últimos años un 22% su tejido empresarial, surgido al calor de una cada vez mayor demanda de bienes y servicios relacionados con el ejercicio físico. No en vano -según indicó ayer el gerente de Impulsa Gijón, Rubén Hidalgo, «la población que hace deporte se ha duplicado en los diez últimos años y llega ya al 39%».

Tomando como base estos mimbres y «con la idea promover el emprendimiento en estos jóvenes, favorecer su inserción laboral y mejorar la competitividad de las empresas a través de esta formación», la Cámara decidió apostar por este proyecto, elegido el mejor de toda Asturias en la convocatoria de la Fundación Incyde y que le ha permitido ser financiado al 80% por el Fondo Social Europeo. El 20% restante del presupuesto global (que asciende a 238.363 euros) lo aporta el Ayuntamiento.

Apoyo del Sporting y el Grupo

Cuenta, además, con dos grandes socios en la divulgación y captación gratuita de talento: la Fundación Escuela de Mareo Sporting de Gijón -«el primer club de Europa que respalda un proyecto de este tipo», según señaló su presidente, Germán Robles, para quien «el emprendimiento se traduce en mejora de la calidad de vida y desarrollo económico y social»- y el Grupo Covadonga, que tiene 3.918 socios de entre veinte y treinta años, un 10% del total, que pueden responder al perfil buscado, apuntó Antonio Corripio. El presidente de la Cámara, Félix Baragaño, y el secretario general, Álvaro Ordás, detallaron que los cien beneficiarios se dividirán en cuatro grupos de veinticinco personas. Todos ellos recibirán la misma formación, distribuida en cuatro áreas: marketing estratégico y operativo en la industria del deporte; finanzas y área legal de este sector; cómo es el entorno digital y elaboración de un plan de negocio.

Después, de manera individual, se analizará su propio proyecto, se le tutorizará y se le acompañará en su lanzamiento para que sea viable (que tiene que estar listo en seis meses). Después, contará con un seguimiento en los seis y doce meses posteriores. Ya hay dos grupos constituidos que han recibido formación troncal. Hay un tercero en marcha y un cuarto, cuyo proceso de selección de candidatos está abierto. «Lo que buscamos es que la afición que tienen muchos jóvenes por el deporte pueda convertirse en su modo de vida y adquieran también una formación integral», señaló Ordás, que coincidió con el edil de Deportes, Jesús Martínez Salvador, en que «este programa se alinea con las líneas estratégicas de la ciudad que queremos».