El cierre de iDental deja 60 afectados que adelantaron hasta 7.000 euros La clínica de Tremañes cesó su actividad y dejó inconclusos los tratamientos pero las financieras siguen cobrando las cuotas OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 13 junio 2018, 01:00

El cierre de la clínica odontológica iDental ha dejado en Gijón unos 60 perjudicados que preparan una demanda conjunta para solicitar a la empresa que les devuelva el dinero adelantado y a las financieras que no ejecuten los pagos del contrato firmado dada la suspensión del tratamiento. En alguno de los casos la cuantía de los servicios contratados supera los 7.000 euros.

El cierre de numerosas sucursales de la clínica en todo el país cuenta por cientos a los afectados, quienes ya han iniciado movilizaciones y se han constituido en asociación. No solo se han quedado sin el dinero, sino que la interrupción del tratamiento ha hecho que muchos de los pacientes se encuentren en la actualidad sin piezas dentales. «En mi caso he pagado más de 6.000 euros, me han sacaron diez muelas y dientes y no me acabaron de colocar todos los pernos», explica a EL COMERCIO uno de los gijoneses afectados. La clínica cerró sin previo aviso las instalaciones que tenía en la avenida de los Campones, en el barrio de Tremañes.

Impago de salarios

«Pagué más de 6.000 euros, me sacaron diez muelas y no me han colocado ni una pieza»

Por el momento, la empresa no ha dado una explicación oficial sobre el motivo del cierre de las sucursales, si bien, según explicaron fuentes sindicales, la razón de la clausura no es otra que la marcha de la mayor parte de sus trabajadores por el reiterado impago de sus salarios en los últimos meses.

Desde Facua, Consumidores en Acción, recuerdan a los pacientes que han visto suspendido su tratamiento tienen derecho a que se anule la financiación de los mismos si fueron contratados exclusivamente para ese fin. Los usuarios, por tanto, pueden reclamar a la clínica y a la entidad financiera para conseguir la paralización del crédito y la devolución del dinero.

Ayer, el Palacio de Justicia de Gijón acogió el primero de los juicios tras la demanda interpuesta por una de las afectadas a la compañía financiera con el objetivo de que le dejase de cobrar las cuotas, dado que no está recibiendo el servicio por el que se había contratado. La sentencia de esa vista oral podría marcar un precedente para el resto de clientes de la clínica iDental de Gijón que estén en las mismas circunstancias.

La marca de franquiciados cambió de propietarios el pasado mes de octubre, tras ser adquirida por el grupo Weston Hill, que nombró a un nuevo director médico y declaró su intención de atender las demandas de trabajadores y afectados, principalmente por malas praxis. Sin embargo, a la vista de la deriva que ha tomado el negocio, no han podido sortear las dificultades a las que se enfrentaban desde hacía más de un año en todo el país. Los perjudicados gijoneses se han reunido para iniciar acciones conjuntas y plantear una demanda única, no solo en los juzgados, si no también por vía administrativa y ante la Unión de Consumidores y el Colegio de Odontólogos del Principado.