Cimavilla clama por una pista cubierta: «Queremos un techo»

Cimavilla no quiere más retrasos. Después de tres años esperando por un proyecto que contaba con el consenso de todos los actores implicados, la realidad es bien distinta: la pista situada tras el pista de 'skate', en el cerro Santa Catalina, sigue sin atechar y sin vistas a que su renovación se produzca a corto plazo. Por ello, siete asociaciones agrupadas en torno a la Plataforma Cimavilla Cubierta se manifestaron este miércoles en la citada pista para reclamar el inicio inmediato de las obras.

«En Cimavilla no hay ningún lugar en el que se pueda hacer deporte atechado o actividades sociales al aire libre que no dependan de la lluvia. No solo lo queremos para los estudiantes del Honesto Batalón, sino que las fiesta vecinales, los talleres o los encuentros de barrio necesitan esta reforma», argumenta Elisa de la Casa, portavoz de la plataforma.

Para el miércoles que viene la plataforma ha invitado en la Casa del Chino a todos los grupos políticos de la ciudad. El objetivo es conseguir un compromiso real para que el proyecto -ya aceptado y tramitado por los técnicos del Ayuntamiento- pueda ser realidad en el menor tiempo posible.