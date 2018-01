Cinco cortos abrirán la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos Lunes, 8 enero 2018, 02:04

Los cortometrajes 'La muerte buena', en colaboración con la Asociación Derecho a Morir Dignamente; 'Above the mist', de Gabriel Galand; 'Promissum', de Sverre Gråblomst Galgum; 'Ninety-two more or less', de Brindusa Ioana Nastasa y 'La profesora de inglés', de Alán González, abrirán em Gijón la sexta edición de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Las proyecciones se llevarán a cabo mañana en el salón de actos del Antiguo Instituto, a partir de las 19.30 horas. En todas ellas se aporta una mirada crítica sobre la dura realidad que muchas personas sufren a diario. Además, habrá diversas actividades en el centro municipal de El Llano, en el Teatro de la Laboral, el paraninfo y en diversos cafés de la ciudad.