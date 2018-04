Citech, un catálogo de la más alta tecnología, en Gijón Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA. Más de 100 expertos en industria y desarrollo tecnológico intervendrán en el primer evento de estas características que se celebra en Asturias PABLO SUÁREZ Lunes, 9 abril 2018, 18:27

Más de 100 expertos difundirán sus conocimientos en Citech, la primera gran cumbre de industria y tecnología celebrada en Asturias que tendrá lugar entre los días 26 y 29 de abril en el Recinto Ferial Luis Adaro y de la cual EL COMERCIO es patrocinador principal. Un punto de encuentro entre empresas de diferentes sectores donde ponentes de renombre internacional intentarán inspirar y motivar el crecimiento y desarrollo de nuevas ideas en la región.

«Se dice que en nuestro entorno no hay talentos y empresarios, y eso no es verdad», afirmó hoy el presidente de La Feria, Álvaro Muñiz, uno de los principales impulsores del evento, en el cual llevan trabajando el propio Muñiz junto con Carlos Vega, otro de los organizadores, durante más de un año. «En Asturias solo tendremos futuro cuando las administraciones regional y nacional apuesten por la tecnología. Por ello, este evento no es una feria al uso, sino un catálogo de empresas para que todos seamos conscientes de lo que tenemos», explicó Muñiz.

Los cuatro días que durará la cumbre se dividirán en diferentes bloques, de cara a abordar la mayor cantidad de temas y sectores posibles. Con ello, habrá espacio para la movilidad eléctrica, la ciberseguridad o la impresión 3D, todos ellos temas de primera línea de actualidad respecto a su importancia en el presente y futuro de la sociedad.

Lo que, en palabras de Vega y Muñiz, «comenzó como un pequeño proyecto sin mucha concrección», ha ido poco a poco cogiendo peso hasta conseguir que se reunan en la ciudad una alineación de primeras espadas del mundo de la tecnología. Es el caso de los ponentes Sául López Cuervo, una de las personas más influyentes en Europa respecto a movilidad eléctrica, o Samuel Linares, renombrado experto en lo que a seguridad virtual se refiere. «Hemos podido confirmar un conjunto de nombres que parecían inimaginables en un primer momento», afirmaba un entusiasmado Vega.

No todo quedará entre expertos y entendidos de tecnología. El sábado, Citech también abrirá al público un espacio de juegos tecnológicos interactivos, con el que espera atraer a los más pequeños y sus familias. «La innovación no debe ser exclusivamente un tema de empresa, sino también de familias», dijo Cristina Fanjul, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), otra de las instituciones que hacen posible el evento.