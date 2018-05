Una citología cada tres años, clave para luchar contra el cáncer de cuello de útero Uno de los pequeños nacidos esta semana en el hospital. L. FONSECA GIJÓN. Domingo, 20 mayo 2018, 01:48

No solo de partos se encarga el servicio de ginecología y obstetricia de Cabueñes, que atiende más de 20.000 consultas al año. El área se ha puesto como objetivo «mejorar la detección precoz del cáncer de cuello de útero», un tipo de tumor en cuyas estadísticas Asturias no sale bien parada. La región tiene una alta incidencia, con once casos por cada cien mil mujeres, «el doble que en Castilla y León, que sí tiene un programa de cribado», apunta el jefe de Ginecología de Cabueñes. Precisamente, a eso es a lo que aspira Ángel Martínez, a iniciar un plan para la detección precoz de este tipo de cáncer que se puede diagnosticar en su fase inicial mediante una simple citología.

Una prueba de este tipo cada tres años en mujeres con edades entre los 25 y los 65 años «nos permitiría anticipar muchos procesos antes de que se extendieran». El objetivo sería que el 80% de mujeres se realizara una citología (ahora la ratio está en apenas un 10%). Para poner en marcha este programa, Ginecología de Cabueñes deberá trabajar «codo con codo» con Atención Primaria, puesto que las citologías las harían en los centros de salud. Al hospital serían derivadas las mujeres con sospecha de cáncer de cérvix.