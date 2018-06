Ciudadanos urge a «clarificar las causas concretas» de las manchas en San Lorenzo Recogida de muestras en la playa de San Lorenzo el pasado 4 de junio. / Arnaldo García. El grupo municipal pide la comparecencia de la alcaldesa de Gijón: «Ya es hora de que dé las oportunas explicaciones» EUROPA PRESS Viernes, 8 junio 2018, 13:09

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha registrado este viernes una iniciativa solicitando la comparecencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, en la próxima comisión de Medio Ambiente para que dé «las oportunas explicaciones sobre los problemas de contaminación de aguas que ha venido padeciendo la playa de San Lorenzo«, así como para explicar las actuaciones que se han puesto en marcha para esclarecer sus causas y evitar que sigan ocurriendo. »Ya es hora que la alcaldesa, como responsable de Medio Ambiente, nos facilite a los grupos de la oposición toda la información y nos dé las oportunas explicaciones, no queremos que se siga parapetando detrás del concejal de Seguridad Ciudadana, quien además no es la primera vez que ofrece unas explicaciones de las que luego tiene que desdecirse, como cuando afirmó que no había presencia de aguas fecales«, ha subrayado Fernández Sarasola en nota de prensa.

Esta comparecencia «viene a complementar» el informe solicitado sobre las tareas de mantenimiento, limpieza e inspecciones que se han efectuado en los últimos cinco años en la red de saneamiento, alcantarillado y drenaje de la zona este de Gijón, así como las que está previsto realizar.

Tras conocer los resultados de los análisis de aguas del lunes, que vuelven a ser malos, y la circunstancia de que hoy han aparecido ratas muertas en la playa, desde Ciudadanos consideran que «urge dar más explicaciones y sobretodo clarificar las causas concretas de estos episodios que vemos con preocupación que se están produciendo con cada vez más frecuencia».

A juicio de Ciudadanos, «no cabe duda de la necesidad de construir cuanto antes el pozo de tormentas del parque Hermanos Castro y de que entre en vigor la EDAR del Este». «Tenemos que conocer lo que realmente está pasando y lo que se está haciendo para evitar que siga sucediendo. Los gijoneses merecen explicaciones, no se puede seguir sin actuar cuando la imagen turística de nuestra ciudad está en juego», ha afirmado.