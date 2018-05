«La clave del éxito es llegar al momento oportuno con un plus de conocimiento» Juan Ignacio Sánchez Piñole, minutos antes de la conferencia que ofreció a los alumnos de la Escuela Politécnica. / ARNALDOGARCIA Juan Ignacio Sánchez Piñole, el mejor ingeniero de telecomunicaciones del año, impartió una charla a los alumnos de la Escuela Politécnica PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 3 mayo 2018, 00:59

«Tuve la suerte de que en el momento del gran cambio tecnológico estuve en el lugar oportuno y con los recursos necesarios». Juan Ignacio Sánchez Piñole es, a todos los efectos, el mejor ingeniero de telecomunicaciones del año, tal y como le reconoce el premio que recibió recientemente. Un premio a toda una carrera llena de anécdotas, que ayer recordó junto a los alumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI) en una conferencia donde Sánchez quiso compartir las que, para él, fueron las claves de su éxito.

«Quiero concienciaros sobre la importancia de los idiomas. En una etapa donde no existían libros de electrónica en español, saber inglés me aportó un plus con respecto al resto», confesó este ingeniero, que también cuenta con la licenciatura de Derecho. «Algo que nos diferencia es que podemos estudiar otras carreras, pero pocos estudiantes de Derecho pueden estudiar Ingeniería», comentó en tono bromista.

Sánchez, que durante su dilatada trayectoria pasó por campos tan diversos como la energía, los ordenadores o el medioambiente, pidió a los alumnos que nunca se conformasen. «Hay que saltar y moverse siempre. En el mundo de la tecnología, cuando te conviertes en un técnico útil corres el riesgo de estancarte. Hay momentos en los que tienes que dar un giro en tu carrera y pasar del aspecto técnico a la gestión», apuntó a la vez que daba una gran importancia a los conocimientos de mercadotecnia. «En los másters se necesitan asignaturas que enfoquen al alumno hacia un conocimiento más profundo del mercado. Si no controlas el mercado, no vas a entender nada», explicó.

Para este ingeniero, que desarrolló gran parte de su carrera en una acería de Asturias, una de las mejores cosas que le aportó su trabajo fue la posibilidad de viajar y conocer gente diversa. «He llegado a estar con el embajador español en Letonia», destacó orgulloso.