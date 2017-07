Clérigos y seglares comparten fiesta

Los oficios religiosos tuvieron ayer especial protagonismo en el programa conmemorativo del Carmen en barrios y parroquias, de forma que puede decirse que clérigos y seglares compartieron fiesta. En algunos casos, como en la parroquia de Begoña, los carmelitas honraron a quien da nombre a la orden con la tradicional procesión que siguió a la vespertina misa solemne. En ese caso, la devoción era el único móvil del acto.

En el lado opuesto, en el sentido de que no incluyó culto, se situó el encuentro de hermandad organizado por dos entidades del céntrico barrio del Carmen en el 'solarón'. Allí hubo oportunidad de mantener y consolidar una cita iniciada hace ya doce años, en la plaza de 'El Presi'. Los organizadores se reivindican como pioneros en la utilización del 'solarón' del plan de vías para eventos recreativos, pero con las limitaciones necesarias para no molestar a nadie y, en ese sentido, destacan que a las 22 horas se acaba todo. Eso sí, hasta esa hora no faltó oportunidad de comer algo, tomar un culín de sidra y escuchar música en vivo a quienes específicamente respondieron a la convocatoria dirigida a los vecinos del barrio o a los muchos paseantes y dueños de perros que utilizan diariamente el 'solarón' y que ayer hallaron un atractivo inusual. Característica buscada de este festejo es la utilización de productos regionales y los precios populares.

PROGRAMA PARA HOY Caldones Solo en Caldones continúan hoy las fiestas del Carmen. A las 12.30 horas habrá misa, seguida de sesión vermú en la barraca y comida con cordero a la estaca como menú principal. Por la tarde, en torno a las 20 horas, reparto de bollo y vino entre los socios y fin de fiesta con la última verbena, a cargo de la orquesta Assia.

En otros tres festejos de ayer hubo convivencia de lo religioso y lo laico. Fueron los casos de Somió, Caldones y Jove. En este último caso no fue la Virgen del Carmen la protagonista, sino la andaluza Virgen del Rocío, homenajeada por la Hermandad que en Gijón existe bajo su advocación. En colaboración con la Asociación de Vecinos de Jove, el programa se inició al mediodía, con una misa cantada en el templo parroquial. Siguió procesión hasta la sede vecinal, donde el culto dio paso a una comida de hermandad, sevillanas y jolgorio.

Santiago Luis Piñera, de Tremañes, ganó el concurso de sidra casera de Caldones

Buen balance en Somió

Somió puso ayer colofón a sus fiestas del Carmen 2017, que la presidenta vecinal, Soledad Lafuente, calificó como «espectaculares», especialmente por «un tiempo espléndido y un ambiente que anima a seguir, porque no hubo ningún problema».

En la procesión estuvieron la alcaldesa, que es vecina de Somió, y el concejal Manuel Arrieta. El coro parroquial interpretó la misa asturiana de Mateo Bullón.

En Caldones, donde hoy continúa el festejo, ayer hubo también misa solemne, seguida por la subasta del ramu.

Por la tarde tuvo lugar la gran final del concurso de sidra casera, que tuvo como ganador a Santiago Luis Piñera, de Tremañes. En segundo lugar se clasificó Nardo Fernández, de Caldones, y el tercer puesto fue para Víctor Álvarez, de Granda.