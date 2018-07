Clientes de iDental se harán pruebas de VIH y hepatitis para descartar contagios Afectados por el cierre de la clínica iDental de Gijón, en una de las protestas celebrada en la plaza Mayor. / JOAQUÍN PAÑEDA La plataforma de afectados advierte de la aparición de infecciones en algunos pacientes y cree que podrían deberse a la «falta de higiene» de la clínica PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 4 julio 2018, 03:58

«No queremos alarmar sin motivo, pero recomendamos a todos los pacientes que se realicen pruebas de VIH y hepatitis para cercionarse de que no hayan sido contagiados». A través de un comunicado, la Asociación de Afectados por iDental en España (Adalfi), informaba de la aparición de infecciones de este tipo entre pacientes de la clínica. Sospechan que las mismas podrían ser consecuencia directa de las «condiciones insalubres» y la falta de asepsia que presentaban los centros odontológicos.

La advertencia no ha sorprendido a ninguno de los damnificados por el cierre de la empresa, puesto que fueron ellos los que en su día denunciaron la falta de material quirúrgico en los centros de iDental. «En una ocasión tuve que acudir a un hospital para que me pinchasen la anestesia porque en la clínica no tenían», afirma Jorge Bordón, quien ya ha podido constatar que no está afectado por el virus del sida ni tampoco de hepatitis.

Otros no han tenido tanta suerte. En Valencia, uno de los pacientes ha interpuesto ya una denuncia contra la clínica después de haber dado positivo en un test de hepatitis. «Por la falta de esterilización de los materiales ahora padezco esta enfermedad y he tenido que buscarme un especialista que me controle el hígado», afirma la denunciante, que se suma a la lista de otros pacientes que también han confirmado padecer alguna de estas enfermedades y que derivan toda la responsabilidad hacia las clínicas.

«Se les caía el instrumental médico al suelo y no lo limpiaban», relatan los pacientes

Desde la asociación, son conscientes de que probar estas sospechas «es cuanto menos complicado», por lo que piden a los antiguos empleados de iDental que les ayuden a la hora de aportar información «sobre las deficientes prácticas comerciales y sanitarias a las que se nos ha sometido». Unos empleados que no descartan sumar sus testimonios a esta denuncia, aunque primero tratarán de asegurarse de que el acuerdo de confidencialidad firmado con la empresa ha perdido su validez dada la magnitud de lo ocurrido.

Entre los más de 500 afectados por el cierre de la clínica que iDental tenía en Gijón, concretamente en la avenida de los Campones, no ha trascendido de momento si existe algún caso de VIH o hepatitis. No obstante, el testimonio de los dam nificados sobre la situación que se vivía en el centro gijonés es muy similar a lo relatado por clientes de otros puntos de España. «A veces se quedaban sin material para la desinfección y tenían que usar lejía», cuenta uno de ellos sobre las técnicas que usaban en la clínica odontológica. «El instrumental médico se les caía muchas veces al suelo y ni lo desinfectaban ni lo reponían por otro. Otras veces, durante intervenciones, se pasaban los utensilios de sala en sala», explica otra de las afectadas.

«Puede tardar años»

A raíz de la publicación del comunicado por parte de Adalfi, los afectados de Gijón han comenzado a atar cabos respecto a la posibilidad de que alguno de ellos pueda estar infectado. «Tenían muy poco material. Me acuerdo que una vez, para tapar una hemorragia apenas disponían de gasas suficientes», relata Bordón, quien considera que la aparición de estos casos no hace más que respaldar la versión de los afectados y puede suponer un impulso con vistas a la solución del conflicto.

Respecto a la situación de las reclamaciones interpuestas por los pacientes ante el Principado y las entidades financieras, Bordón se muestra pesimista. «Nos han dicho que los trámites pueden durar hasta dos años. También nos recomiendan que dejemos de pagar, asumamos nuestra condición de morosos y esperemos a la resolución de los casos», alude, a la vez que ruega al Gobierno regional que trate de acelerar las gestiones. «Sin su ayuda esto puede alargarse mucho más tiempo», se queja.

Independientemente de cuál sea el estado de las reclamaciones, el aspecto que más preocupa a los afectados es el relacionado con su salud. Muchos se quedaron con el tratamiento a medias tras el cierre de iDental, y ahora buscan una solución para que su estado no empeore. «Tengo la dentadura de resina a medio hacer y noto como cada día que pasa mi salud está mucho peor», cuenta otro de los damnificados.

Una de las alternativas propuestas como solución a los afectados no parece cuadrar. «Trataron de que otra clínica odontológica se hiciera cargo de nuestros casos. Lo que se planteaba era un simple cambio de clínica que permitiese mantener los presupuestos. Sin embargo, desde el nuevo centro se negaron a aceptar las condiciones, puesto que según argumentaron nuestro estado había empeorado considerablemente desde el cierre de la empresa y eso conllevaba un presupuesto mayor», detallan desde Adalfi.